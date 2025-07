Alpaca, ein Self-Clearing-Broker-Dealer und Brokerage-Infrastruktur-API, gab heute bekannt, die Übernahme von WealthKernel zu planen. WealthKernel ist ein Wealthtech-Unternehmen, das sich auf digitale Investment-Infrastruktur und steuerbegünstigte Produkte spezialisiert hat. Durch diese strategische Akquisition wird Alpaca auf die in Großbritannien und der EU zugelassene Brokerage-Infrastruktur von WealthKernel zugreifen können, was die schnelle globale Expansion des Unternehmens unterstützen wird und seine Mission, Finanzdienstleistungen für alle Menschen auf der Welt zu öffnen, Realität werden lässt.

Alpaca, a self-clearing broker-dealer and brokerage infrastructure API, today announced its intended acquisition of WealthKernel, a wealthtech firm specializing in digital investment infrastructure and tax-advantaged products. "The acquisition of WealthKernel is a major step for Alpaca in becoming a truly global brokerage infrastructure. WealthKernel has gained a highly regarded reputation in the UK and EU through working closely with a number of financial institutions," said Yoshi Yokokawa, CEO of Alpaca. "With WealthKernel joining us, we're directly entering the UK and EU, enhancing our support of global institutions that desire regulated investing across borders."