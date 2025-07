Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 10 juillet/July 2025) - At the request of the Company, CLS Holdings USA, Inc. will be delisted from the CSE on July 11, 2025.

For further information please see the Issuer's news release.

À la demande de la Société, CLS Holdings USA, Inc. sera radiée de la CSE le 11 juillet 2025.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur.

Date : Le 11 juillet/July 2025 Symbol/Symbole : CLSH

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)