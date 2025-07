Interaktive Lektionen in kompakten Einheiten zu Wirtschaft, Business und Investitionen speziell für angehende Anleger, die unterwegs lernen möchten

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, hat heute die Einführung von IBKR InvestMentor bekannt gegeben, einer neuen mobilen Microlearning-App, die von seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Interactive Academy LLC entwickelt wurde. IBKR InvestMentor ist derzeit für iOS verfügbar und bietet Anfängern und angehenden Anlegern kostenlose, leicht zugängliche Schulungsinhalte in Form von kurzen, interaktiven Lektionen, die grundlegende Kenntnisse in Wirtschaft und Anlagewesen vermitteln.

IBKR InvestMentor

IBKR InvestMentor wurde entwickelt, um komplexe Finanzthemen zu vereinfachen, und deckt Kernbereiche wie Aktien, Anleihen, Futures, Optionen und Anlagestrategien ab. Die Nutzer können in ihrem eigenen Tempo lernen, dank leicht verständlicher Lektionen, interaktiver Quizfragen und einer personalisierten Lernerfahrung, die Finanzbildung sowohl praktisch als auch interessant gestaltet.

In einer Zeit, in der die Demokratisierung des Investierens voranschreitet, die Finanzkompetenz jedoch häufig hinterherhinkt, stellt IBKR InvestMentor eine zeitgemäße und unverzichtbare Lösung dar. Die App wurde entwickelt, um Personen grundlegende Kenntnisse zu vermitteln, und spiegelt das starke Engagement von Interactive Brokers für Finanzkompetenz und selbstbestimmtes Investieren wider. Durch ansprechende, kompakte Lektionen zu komplexen Themen erleichtert IBKR InvestMentor angehenden Anlegern, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Der InvestMentor der Interactive Academy ergänzt das umfassende Angebot an kostenlosen Bildungsressourcen, die über den IBKR Campus von Interactive Brokers zugänglich sind, und unterstreicht die Mission von IBKR, anspruchsvolles Finanzwissen für alle zugänglich zu machen.

"Erfolgreiches Wirtschaften und Investieren ist eine Frage des gesunden Menschenverstands. Sie müssen nicht jahrelang zur Schule gehen, wenn Sie bereit sind, sich das Wissen selbst anzueignen, am Arbeitsplatz oder im Selbststudium. Viele erfolgreiche Menschen, darunter auch ich selbst, haben keinen Hochschulabschluss und haben nie Wirtschaft studiert", sagte Thomas Peterffy, Gründer und Chairman von Interactive Brokers. "Mit IBKR InvestMentor eignen Sie sich Wissen in kleinen Einheiten in Ihrem eigenen Tempo an. Es ist kostenlos. Egal, wo Sie sich befinden, wenn Sie ein Telefon besitzen, gibt es keine Ausrede, nicht zu lernen und erfolgreich zu sein."

Zu den wichtigsten Funktionen von IBKR InvestMentor gehören:

Individuell auf die Fähigkeiten und Interessen der Nutzer zugeschnittener Lernpfad

Lernmodule für flexibles Lernen unterwegs

Interaktive Inhalte und Quizfragen zur Vertiefung des Verständnisses und zur Förderung der Beteiligung

Laden Sie IBKR InvestMentor noch heute kostenlos aus dem Apple App Store herunter. Weitere Informationen finden Sie unter IBKR InvestMentor.

Die am besten informierten Anleger wählen Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten Kunden weltweit über eine einzige einheitliche Plattform rund um die Uhr die automatisierte Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

