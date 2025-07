Wien, Österreich (ots/PRNewswire) -Die heutige Pressekonferenz markiert die offizielle Einführung von Bybit EU (http://www.bybit.eu/) in den österreichischen und europäischen Medien. Mit seinem nun in Wien operativen EU-Hauptsitz und einer vollständigen MiCAR-Lizenz, die von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erteilt wurde, betritt Bybit EU den europäischen Markt mit einer klaren Mission: Schnelle, sichere und intuitive Kryptodienste bereitzustellen, die auf regulatorischer Klarheit, Transparenz und lokalem Engagement basieren."Vor sechs Jahren begannen wir mit null Nutzern und einer kühnen Vision. Heute haben wir weltweit über 72 Millionen Nutzer, und unser Auftrag geht weiter. Mit Bybit EU verbinden wir Innovation mit Regulierung und schaffen ein sicheres und benutzerorientiertes Krypto-Ökosystem hier im Herzen Europas", erklärt Ben Zhou, Mitbegründer und CEO von Bybit.Bybit EU ist nun vollständig betriebsbereit und unterliegt der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR). Damit ist Bybit eine der ersten weltweit tätigen Kryptobörsen, die die vollständige Genehmigung für die Bereitstellung ihrer Dienste in allen 29 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums erhalten hat. Die Lizenz wurde Anfang dieses Jahres von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erteilt, die für ihren ausgewogenen und professionellen Ansatz bei der Regulierung digitaler Finanzdienstleistungen weithin anerkannt ist. Mit dieser Lizenz wird Bybit EU zu einem regulierten, rechtskonformen Unternehmen, das über die erforderlichen Voraussetzungen verfügt, um grenzüberschreitend mit Rechtssicherheit und einheitlicher Compliance tätig zu sein.Wien als strategische Basis für europäisches WachstumDie Gründung von Bybit EU ist mehr als nur ein Meilenstein in Bezug auf die Lizenzierung - sie steht für ein strukturelles Engagement für den langfristigen Aufbau innerhalb des Finanz- und Regulierungsökosystems Europas."Wien wurde aufgrund seiner zentralen geografischen Lage, der starken rechtlichen und finanziellen Infrastruktur sowie des Zugangs zu hochqualifizierten, mehrsprachigen Arbeitskräften bewusst als Standort für den europäischen Hauptsitz des Unternehmens ausgewählt. Österreichs fortschrittliche Haltung gegenüber Innovationen im Finanzbereich sowie sein sich weiterentwickelndes Sandbox-Modell für digitale Vermögenswerte haben das Land zu einem idealen Startpunkt für paneuropäische Kryptodienstleistungen gemacht", erklärt Mazurka Zeng, CEO & Managing Director von Bybit EU, und unterstreicht damit die strategische Entscheidung, den Betrieb in Österreich anzusiedeln.Bybit EU investiert auch direkt in die lokale Wirtschaft. Das Unternehmen expandiert derzeit mit dem Ziel, in Wien über 100 Fachkräfte einzustellen. Parallel dazu baut das Unternehmen aktiv Partnerschaften mit österreichischen Universitäten und akademischen Einrichtungen auf, um Forschung, Bildung und Innovation im Bereich Blockchain und Finanztechnologie zu fördern. Diese Initiativen spiegeln das Engagement von Bybit wider, nicht nur eine globale Plattform mit europäischen Nutzern zu sein, sondern ein wahrhaft europäisches Unternehmen mit lokalen Wurzeln und lokaler Relevanz.Im Einklang mit seiner Community-First-Philosophie führt Bybit in seiner Wiener Zentrale auch ein Open-Office-Konzept ein - ein Raum, in dem Entwickler, Unternehmer und Partner aus dem gesamten Krypto-Ökosystem willkommen sind, um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Das Büro soll nicht nur ein Arbeitsplatz sein, sondern auch ein lebendiges Zentrum für Dialog, Wissensaustausch und branchenübergreifende Innovation in einem regulierten Umfeld.Ein reguliertes ÖkosystemDie Plattform von Bybit EU ist so konzipiert, dass sie mehr als nur Handel bietet. Sie zielt darauf ab, ein reales Krypto-Ökosystem zu schaffen, das den sich wandelnden Bedürfnissen der Nutzer in der Europäischen Union gerecht wird. Die Infrastruktur des Unternehmens entspricht den höchsten Standards des Nutzerschutzes, einschließlich der Zertifizierung nach ISO/IEC 27001, Multi-Party-Computing (MPC)-Wallet-Technologie und einem strengen internen Compliance-Rahmen, der auf die MiCAR- und österreichischen regulatorischen Anforderungen abgestimmt ist.Letztendlich sieht Bybit MiCAR als einen Katalysator für verantwortungsvolles Wachstum. Das Unternehmen sieht die Regulierung als Wettbewerbsvorteil in einer Branche, die zunehmend von Transparenz und Vertrauen geprägt ist. Die Präsenz von Bybit EU in Wien ist ein Zeichen für das langfristige Engagement des Unternehmens, zu einem ausgereiften, gut regulierten Krypto-Ökosystem beizutragen, das vollständig mit den europäischen Werten, Schutzmaßnahmen und Ambitionen im Einklang steht."MiCAR ist mehr als ein regulatorischer Rahmen - es ist ein Wendepunkt für unsere Branche. Es schafft Klarheit, Verantwortlichkeit und vor allem Vertrauen. Bei Bybit EU betrachten wir Compliance nicht als Belastung, sondern als Motor für langfristigen Wert. Unsere Präsenz in Wien spiegelt unser Engagement für den Aufbau eines transparenten, widerstandsfähigen und wahrhaft europäischen Krypto-Ökosystems wider, das auf Rechtssicherheit basiert und mit den Werten und Erwartungen der Europäischen Union im Einklang steht", erklärt Georg Harer, Managing Director und Head of Legal & Compliance bei Bybit EU.Bybit / BybitEU / MiCARInformationen zu Bybit EUDie Bybit EU GmbH ist eine neu gegründete europäische Gesellschaft, die über die Plattform Bybit.eu Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR* mit Ausnahme von Malta) betreut. Bybit EU wird von der Bybit EU GmbH betrieben, einem lizenzierten Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäß der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Bybit EU bietet vollständig regulierte Dienstleistungen, darunter Krypto-Verwahrung, -Handel und -Prämienprodukte und mehr, in voller Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften zum Anlegerschutz und zur Marktintegrität.

Die Bybit EU GmbH ist ein gemäß der Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) lizenzierter Crypto-Asset-Service Providier, der berechtigt ist, den Einwohnern des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme von Malta) die folgenden Dienstleistungen anzubieten:
- die Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten im Namen von Kunden;
- den Tausch von Krypto-Assets gegen Geld;
- den Tausch von Krypto-Assets gegen andere Krypto-Assets;
- die Platzierung von Krypto-Vermögenswerten; und
- die Erbringung von Transferdienstleistungen für Krypto-Vermögenswerte im Auftrag von Kunden.

Die Bybit EU GmbH ist weder Betreiber einer Handelsplattform für Krypto-Assets noch bietet sie Anlageberatung an.