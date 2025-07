MÜNSTER (dpa-AFX) - Die "Westfälische Nachrichten" zu Lage bei der Bahn:

"Eine Erkenntnis wird bei all denjenigen, die über die Zukunft der Bahn nachdenken, immer klarer: Es muss sich grundlegend etwas ändern. Wachsende Unpünktlichkeit und schlechte Serviceleistungen haben das Image des Staatskonzerns in den vergangenen Jahren sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Die verärgerten Kunden künftig nicht nur bei Verspätungen, sondern auch bei WLAN-Ausfällen, geschlossenen Restaurants oder nicht gereinigten Waggons zu entschädigen, ist daher ein wichtiger Schritt, um bei den Verbrauchern ein wenig Vertrauen zurückzugewinnen."/yyzz/DP/men