Sind der Lithiummarkt und Lithiumaktien nach einer Phase des Überangebots bereit für einen Wiederanstieg?Lithiumaktien hatten in den letzten Jahren keinen leichten Stand. So sind die Marktführer Albemarle und Sociedad Quimica y Minera de Chile vom Hoch um bis zu 81 Prozent gesunken (09.07.2025). Warum Lithiumaktien gefallen sind Dafür gibt es zahlreiche Gründe: So haben E-Autos in Europa aufgrund der hohen Strompreise an Attraktivität eingebüßt. Gleichzeitig sind die E-Auto-Subventionen in wichtigen Absatzmärkten wie China, Europa und nun auch in den USA gesunken. Hinzu kommt, dass zahlreiche neue, günstig finanzierbare Projekte zwischen 2020 und 2022 ein Lithiumüberangebot erzeugten. Als …