Parse Biosciences, der führende Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, gab heute die Veröffentlichung einer bahnbrechenden Studie in der Fachzeitschrift Science bekannt, in der mithilfe der Einzelzelltechnologie von Parse untersucht wurde, wie Signalwege die Bildung verschiedener Subtypen von Nervenzellen steuern. Durch die Verknüpfung spezifischer Signale mit dem Schicksal von Zellen liefert diese Forschung einen leistungsstarken Rahmen für die Erzeugung definierter Zelltypen in vitro, was von großer Bedeutung für die Humanbiologie, die Erforschung von Krankheiten und die Entwicklung von Therapien ist.

Die Prüfärzte Dr. Barbara Treutlein, Leiterin des Labors für Quantitative Entwicklungsbiologie an der ETH Zürich, und Dr. Gray Camp, Gruppenleiter am Institut für Humanbiologie bei Roche, leiteten das Experiment.

Mithilfe eines elegant konzipierten Screening-Verfahrens, das 480 Morphogene in 700.000 Zellen umfasste, konnte das Forschungsteam untersuchen, wie verschiedene Morphogene mit pro-neuronalen Transkriptionsfaktoren interagieren, und so aus pluripotenten Stammzellen reine Populationen verschiedener Neuronentypen erzeugen. Diese Arbeit wird die neurowissenschaftliche Forschungsgemeinschaft dabei unterstützen, reine neuronale Zellpopulationen zu steuern und zu entwickeln, die zu einem besseren Verständnis der Zelltypen und Zellinteraktionen beitragen werden, die bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und ALS eine Rolle spielen.

"Wir waren wirklich überrascht von der Vielfalt der von uns erzeugten Neuronen, und anhand der Daten konnten wir Algorithmen entwickeln, um zu erforschen, wie diese Vielfalt entstehen kann", erklärt Treutlein. "Die Technologie von Parse Biosciences bot uns die Flexibilität, Skalierbarkeit und Qualität, die wir benötigten, um diese komplexen zellulären Prozesse auf einer tieferen Ebene zu erforschen."

"Das Besondere an dieser Arbeit ist, dass die zugrunde liegende Strategie, die Methoden und die Analysen angepasst werden können, um beliebige Zelltypen und -zustände über Organsysteme und Spezies hinweg zu programmieren und zu untersuchen", erklärt Camp. "Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die die Technologie von Parse für diese Studie eröffnet hat."

"Wir freuen uns sehr, diese äußerst aussagekräftige Studie der Labore von Dr. Treutlein und Dr. Camp zu unterstützen, und sind gespannt darauf, wie ihre Ergebnisse die breitere Forschungsgemeinschaft beeinflussen werden", erklärt Dr. Charlie Roco, Chief Technology Officer von Parse Biosciences.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit Technologie, die an der Universität von Washington von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco entwickelt wurde, hat Parse über 100 Millionen Dollar an Kapital gesammelt und wird von 3.000 Kunden weltweit genutzt. Das wachsende Portfolio an Produkten umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung zur Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.parsebiosciences.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250710563001/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kaitie Kramer kkramer@parsebiosciences.com