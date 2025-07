DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA werden ab 1. August Zölle in Höhe von 35 Prozent auf Einfuhren aus Kanada erheben. Dies kündigte US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend an. Eine Ausnahmeregelung für Waren, die dem Freihandelsabkommen zwischen den Ländern - dem U.S.-Mexico-Canada Agreement - entsprechen, würde jedoch weiterhin gelten, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses und betonte, dass sich dies ändern könne. Trump hatte zuvor Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren erhoben, die nicht dem US-Mexiko-Kanada-Abkommen entsprechen. Der neue Zollsatz, der in einem Brief an den kanadischen Premierminister Mark Carney angekündigt und in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, würde bedeuten, dass diese Zahl auf 35 Prozent ansteigt, so der Vertreter des Weißen Hauses. Die USA und Kanada hatten Gespräche über eine Senkung der Zölle vor einem selbst gesetzten Termin 21. Juli geführt. In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X am späten Donnerstag erklärte Carney, dass kanadische Regierungsvertreter mit ihrem US-Kollegen zusammenarbeiten würden, um bis zum 1. August eine Einigung zu erzielen. In dem Brief an Carney schrieb Trump, er werde die Zölle weiter anheben, wenn Kanada Vergeltung übe. Er beklagte sich auch über den kanadischen Milchmarkt, der Importe einschränke, und sagte, Kanada müsse mehr tun, um den Zustrom von Fentanyl in die USA einzudämmen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Daten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.266,90 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 22.789,40 -0,2% Nikkei-225 (Tokio) 39.652,70 +0,0% Hang-Seng (Hongk.) 24.423,61 +1,6% Schanghai-Comp. 3.539,56 +0,9%

FINANZMÄRKTE

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.650,64 +0,4% 192,34 +4,5% S&P-500 6.280,46 +0,3% 17,20 +6,5% NASDAQ Comp 20.630,67 +0,1% 19,33 +6,7% NASDAQ 100 22.829,26 -0,2% -35,65 +8,8% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 1,10 Mrd 1,07 Mrd Gewinner 1.860 1.774 Verlierer 895 1.000 Unverändert 84 68

Etwas fester - S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten Allzeithochs. Die Ernüchterung über die neuen Zollandrohungen von US-Präsident Trump war schnell aus dem Markt gewichen, die Schlagzeilen hatten die Indizes zu Handelsbeginn noch ins Minus gedrückt. Trump schwang zuletzt die Zollkeule mit einem Zollsatz von 50 Prozent gegen Brasilien. Und Brasilien kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. Investoren glaubten offensichtlich nicht, dass diese angekündigten Zölle wirklich kommen, erläuterte Analyst David Rosenberg von Rosenberg Research die Gelassenheit unter Anlegern. WK Kellogg sprangen um 30,8 Prozent nach oben. Die italienische Ferrero übernimmt den Anbieter von Frühstücksflocken für 3 Milliarden Dollar. Delta Air Lines hatte im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und wagte auch wieder eine Jahresprognose, was mit einem Kursplus von 12 Prozent honoriert wurde. Nach schwachen Geschäftszahlen und Ausblick büßten im Lebensmittelsektor Conagra Brands 4,4 Prozent ein. Helen of Troy verschreckte Anleger mit schlechten Geschäftszahlen, der Kurs brach um 22,7 Prozent ein. Eine Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium über den Ausbau der Lieferkette für Seltenerdmagnete katapultierte den Kurs von MP Materials um 50,8 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Der Anleihenmarkt zeigte sich uneinheitlich, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um einen Basispunkt auf 4,35 Prozent. Die vom Fed-Protokoll am Vortag ausgelösten Zinssenkungshoffnungen schwanden schon wieder. Denn die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten waren besser als erwartet ausgefallen. Zudem zeigte sich der Präsident der Fed-Filiale von St. Louis, Alberto Musalem, besorgt, dass Zölle weitere Preiserhöhungen auslösen könnten. Der Inflationsausblick deute darauf hin, dass die Inflation in Zukunft anziehen könnte, mutmaßte Musalem.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Do, 18:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1682 -0,2% 1,1703 1,1686 +13,2% EUR/JPY 171,58 +0,2% 171,16 171,13 +5,2% EUR/CHF 0,9313 -0,1% 0,9326 0,9318 -0,9% EUR/GBP 0,8614 -0,1% 0,8619 0,8613 +4,2% USD/JPY 146,88 +0,4% 146,25 146,43 -7,0% GBP/USD 1,3561 -0,1% 1,3579 1,3567 +8,6% USD/CNY 7,1425 -0,1% 7,1498 7,1511 -0,8% USD/CNH 7,1686 -0,1% 7,1787 7,1805 -2,1% AUS/USD 0,6583 -0,0% 0,6585 0,6571 +5,6% Bitcoin/USD 117.796,80 +1,2% 116.437,55 111.479,00 +17,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die schwindenden Zinssenkungshoffnungen halfen dem Dollar etwas auf die Sprünge, der Dollar-Index kletterte um 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,89 66,57 +0,5% 0,32 -7,0% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% 0,02 -8,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise fielen um rund 2 Prozent. Die neuen Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und Brasilien ließen Nachfragesorgen wieder hochkochen. "Wir betrachten die Trump-Zölle immer noch als einen signifikant negativen Faktor für das US-Wirtschaftswachstum", urteilten die Analysten von Ritterbusch.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.335,58 3.324,18 +0,3% 11,41 +26,2% Silber 31,88 31,68 +0,6% 0,20 +11,3% Platin 1.163,80 1166,8 -0,3% -3,00 +31,7% Kupfer 5,59 5,55 +0,7% 0,04 +35,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis (+0,3%) bewegte sich kaum.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FERRERO

verleibt sich den Frühstücksflockenhersteller WK Kellogg für rund 3 Milliarden US-Dollar ein. Damit will das italienische Familienunternehmen sein Geschäft in Nordamerika stärken. Kellogg-Aktionäre sollen nach Angaben der beiden Unternehmen 23 Dollar pro Aktie in bar erhalten. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 40 Prozent auf die jüngsten Aktienkurse. Einschließlich Schulden wird WK Kellogg damit mit insgesamt 3,1 Milliarden Dollar bewertet.

FLUTTER

kauft die verbleibenden 5 Prozent an FanDuel. Das Online-Glücksspielunternehmen übernimmt damit komplett die US-Sportwettenplattform, die mittlerweile mit 31 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

