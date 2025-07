© Foto: Sipa USA - Sipa USA

Ab dem 1. August hat Trump Zölle in Höhe von 35 Prozent auf kanadische Importe in die USA verhängt. Als Gründe nannte er Kanadas Vergeltungszölle und Ottawas angebliches Versagen bei der Bekämpfung der Droge Fentanyl.US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstagabend an, ab dem 1. August 2025 Zölle in Höhe von 35 Prozent auf kanadische Importe zu erheben. Dieser Schritt erfolge als Reaktion auf Kanadas Vergeltungszölle sowie Trumps Unzufriedenheit mit der Zusammenarbeit im Kampf gegen den Fentanyl-Schmuggel. In einem Brief an den kanadischen Premierminister Justin Trudeau erklärte Trump, dass die Zölle weiter erhöht werden könnten, sollte Kanada Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. "Anstatt …