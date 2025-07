Das bisherige Rekordhoch von 112.000 Dollar konnte den Bitcoin nur kurz stoppen. Am späten Donnerstagabend wurde diese Marke mit großer Dynamik durchbrochen und der Bitcoin ist binnen weniger Minuten auf fast 117.000 Dollar in die Höhe geschnellt. Aktuell notiert er sogar schon bei über 118.000 Dollar Von diesem Anstieg profitieren auch viele Aktien, eine ganz besonders.Es hatte sich abgezeichnet, dass dem Bitcoin der finale Ausbruch auf ein neues Rekordhoch gelingt. Aber dass es dann so schnell ...

