Diese KI schreibt Polizeiberichte in Minuten. Doch ihr wichtigstes Merkmal ist unsichtbar und wurde absichtlich eingebaut, um die Kontrolle zu erschweren. Das wirft ernste Fragen zur Rechenschaftspflicht auf. Der US-Hersteller Axon aus Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona ist vornehmlich für seine Taser und Bodycams bekannt. Inzwischen bietet er Polizeibehörden zudem ein neues KI-Werkzeug namens Draft One an. Die Software nutzt ein Sprachmodell von ...

