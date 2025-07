EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Wien, 11. Juli 2025 AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bestellung eines fünften Vorstandsmitglieds und stellvertretenden Vorsitzenden Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ("ACAG" oder die "Gesellschaft") gibt (im Anschluss an ihre früheren Mitteilungen vom 4. Juli 2025) bekannt, dass ihr Aufsichtsrat am 10. Juli 2025 folgende Beschlüsse in Bezug auf den Vorstand der Gesellschaft gefasst hat: Nach den jüngsten Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands aufgrund des Rücktritts von Herrn Nikolaos Lykos (ehemaliger Vorstandsvorsitzender) hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft Herrn Mohamed Chemloul mit Wirkung zum 15. Juli 2025 zum fünften Mitglied des Vorstands bestellt. Seine Amtszeit läuft bis zum 30. Juni 2027 und entspricht damit den aktuellen Amtszeiten der anderen vier Vorstandsmitglieder. Im Zusammenhang mit seiner Bestellung wurde Herr Chemloul auch zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt. Operativ wird er seine derzeitige Rolle als Group Chief Technology Officer (CTO) beibehalten. Nach dieser Bestellung besteht der Vorstand nun aus fünf Mitgliedern: Herr Emmanouil Kontos, Vorsitzender und Gruppen CEO Herr Mohamed Chemloul, stellvertretender Vorsitzender und Gruppen CTO Herr Markus Kirchmayr, Gruppen CFO Herr Jon Neeraas, Executive Vice President W/E, Nordics, UK und USA Burak Bilge, Executive Vice President Middle East, Africa (MEA) und Türkiye Der Aufsichtsrat begrüßt Herrn Chemloul in seiner neuen Funktion und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Kürzel "ACAG" notiert. Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien Österreich Ansprechpartner: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director Tel. (AT): +43 1 61065 - 357 Tel. (GR): +30 210 6697 860 E-Mail: investors@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Wiener Börse (Prime Market) Athener Börse (Main Market)



