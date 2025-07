DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland steigt im Juni

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juni um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Beherbergungsbetriebe verbuchen im Mai weniger Übernachtungen

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Mai 47,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 2,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. "Ein Grund für diesen Rückgang könnten die späteren Pfingstferien in einigen Bundesländern in diesem Jahr sein, die 2024 überwiegend im Mai und 2025 überwiegend im Juni lagen", erklärten die Statistiker.

Trump verhängt Zölle von 35 Prozent gegen Kanada

Die USA werden ab 1. August Zölle in Höhe von 35 Prozent auf Einfuhren aus Kanada erheben. Dies kündigte US-Präsident Donald Trump an. Eine Ausnahmeregelung für Waren, die dem Freihandelsabkommen zwischen den Ländern - dem U.S.-Mexico-Canada Agreement - entsprechen, würde jedoch weiterhin gelten, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses und betonte, dass sich dies ändern könne.

Kanada kündigt Widerstand gegen Trumps Kupferzölle an

Kanada werde sich gegen die US-Zölle von 50 Prozent auf Kupfereinfuhren wehren, sagte Industrieministerin Melanie Joly zu Journalisten. Kanadische Kupferexporte in die USA machten zwar nur 0,2 Prozent des kanadischen BIP aus, stellten aber dennoch eine zusätzliche Belastung dar neben den 50-Prozentzöllen auf Stahl und Aluminium. Sie habe bereits mit Führungskräften von Glencore, Kanadas größtem Produzenten von raffiniertem Kupfer, und Teck gesprochen, so Joly.

US-Außenminister Rubio erörtert mit Russland neue Ukraine-Friedensideen

US-Außenminister Marco Rubio hat nach eigener Aussage mit dem russischen Außenminister Sergei Lawrow neue Ideen für Friedensgespräche hinsichtlich der Ukraine diskutiert. Zugleich brachte er dabei die "Enttäuschung und Frustration" des Weißen Hauses über die sich intensivierenden Angriffe auf die Ukraine zum Ausdruck gebracht. Nach einem 50-minütigen Gespräch mit Lawrow am Rande des Forums der Vereinigung der südostasiatischen Nationen in Malaysia sagte Rubio, er werde Präsident Trump von einem "neuen und anderen Ansatz" für Friedensgespräche berichten, der in dem Treffen zur Sprache gekommen sei.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise Juni +0,2% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Juni +0,9% gg Vorjahr

GB/BIP Mai -0,1% gg Vormonat, +0,7% gg Vorjahr

GB/BIP 3 Mon per Mai +0,5% gg Vorquartal, +1,0% gg Vorjahr

GB/Industrieproduktion Mai -0,9% gg Vm; -0,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Mai PROG: -0,1% gg Vm, +0,1% gg Vj

GB/Industrieproduktion Apr rev -0,6% gg Vm, +0,3% gg Vj

