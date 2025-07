Rund 25 Prozent des Stromes in der EU wird durch Kernkraftwerke erzeugt. Erneuerbare Energien allein werden für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung nicht ausreichen. Die Lager in der EU sind geteilt. Manche kehren zur Atomenergie zurück, andere planen den Ausstieg, wieder andere wollen die Kernkraft ausbauen. Polen etwa plant den Einstieg in die Atomenergie. Spanien beispielsweise, steht seit dem großen Stromausfall vor kurzem vor der Frage, ob Laufzeiten verlängert werden sollen. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...