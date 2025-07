München (ots) -Berlin SoundsIn drei Teilen erzählt die Serie die Berliner Musikgeschichte von den 60ern bis in die 2020er. Ost und West, Subkultur und Pop, Umbruch und Utopie - der Soundtrack der Hauptstadt ist laut, rau, widersprüchlich. Und immer in Bewegung."Berlin Sounds" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/berlin-sounds/staffel-1/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvYmVybGluLXNvdW5kcy1laW5lLXN0YWR0LXVuZC1paHJlLW11c2lr/1)________________________________________________________Machiavelli Sessions & Stories - DomizianaIn ihrem Song "Victoria" verarbeitet Domiziana eine Nacht, die nach einer sexuellen Belästigung aus dem Ruder läuft. Hier erzählt die Musikerin die Geschichte zum ersten Mal."Machiavelli Sessions & Stories - Domiziana" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/machiavelli-sessions-und-stories/folge-2-domiziana-kontrollverlust-und-safe-spaces-s01-e02/ard-kultur/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzEwMTEyMS8yMDI0MTAxNTE4MzAvbWFjaGlhdmVsbGktZG9taXppYW5hLWZvbGdlLXp3ZWktMTAw)________________________________________________________Jamel - Lauter WiderstandDas kleine Dorf Jamel im Landkreis Nordwestmecklenburg gilt als rechtsextreme Hochburg. Horst und Birgit Lohmeyer setzen mit einem Festival ein Zeichen dagegen. Für ihr Engagement gegen Rechtsextremismus erhalten die Lohmeyers am 1. September 2025 den Aachener Friedenspreis. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des Festivals "Jamel rockt den Förster" und des Ehepaars Lohmeyer, das sich seit 2007 mutig gegen rechtsextreme Strukturen im unmittelbaren Lebensumfeld einsetzt."Jamel - Lauter Widerstand" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzEwMTEyMS8yMDI0MTExOTAwMDAvYXJkLWt1bHR1ci1qYW1lbC1sYXV0ZXItd2lkZXJzdGFuZC1zZW5kdW5nLWVpbnplbHN0dWVjay0xMDI)________________________________________________________Jung, laut, Frau - Mit Metal und Hijab nach WackenSie sind muslimisch, weiblich und verdammt laut: Voice of Baceprot! Firda, Widi und Siti aus einem kleinen Dorf in Westjava, Indonesien, spielen Heavy-Metal vom Feinsten. Und sind längst weltweit erfolgreich. Millionen klicken ihre Videos im Netz, sie traten 2022 in Wacken auf, touren durch Europa und die USA."Jung, laut, Frau" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/weltbilder/mit-hijab-nach-wacken/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NjM0Njg5N19nYW56ZVNlbmR1bmc)________________________________________________________Der Steppenwolf - Ein vertanzter ErfolgsromanNach 17 Jahren verlässt Ballettdirektor und Chefchoreograph Goyo Montero das Staatstheater Nürnberg. Sein Abschiedsgeschenk: Erstmals bringt er Hermann Hesses Erfolgsroman "Der Steppenwolf" als Tanzstück auf die Bühne. Der Film vom BR in Koproduktion mit dem Staatstheater Nürnberg ist zugleich die erste Ballettverfilmung des Stoffes."Der Steppenwolf" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/br-klassik-concert/der-steppenwolf-als-tanzstueck/br/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9mY2M3NDkxZi02MjkwLTRmYTktYmYwNC1hN2JkZjg5ZmNjNDhfb25saW5lYnJvYWRjYXN0L3NlY3Rpb24vZmNjNzQ5MWYtNjI5MC00ZmE5LWJmMDQtYTdiZGY4OWZjYzQ4)________________________________________________________Podcasts:Berlin Sounds Inside - Der Musiktalk mit Anja CasparyDie Musikjournalistin Anja Caspary kennt die Berliner Musikszene seit Jahrzehnten wie kaum eine andere. Ob auf Konzerten, Backstage, in Studios oder als radioeins Musikchefin. Im Podcast "Berlin Sounds Inside" sind Musikerinnen und Musiker zu Gast, die den Sound der Stadt geprägt haben - legendäre Rockpioniere, prägende Elektrokünstler oder provokante Newcomer."Berlin Sounds Inside" - der Podcast in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/berlin-sounds-inside-der-musiktalk-mit-anja-caspary/urn:ard:show:1aad788d434c3934/)________________________________________________________Erklär mir PopIn welchem politischen Kontext ist ein Song entstanden? Warum hat der Gitarrist das Solo so und nicht anders gespielt? Was macht die Band heute? Prof. Udo Dahmen, künstlerischer Direktor a. D. der Popakademie Mannheim und Berater für Popländ Baden-Württemberg, erklärt jede Woche die Hintergründe eines großen Songs der Popmusikgeschichte."Erklär mir Pop" - Der Podcast in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/berlin-sounds-inside-der-musiktalk-mit-anja-caspary/urn:ard:show:1aad788d434c3934/)________________________________________________________ARD Jazz. SpotlightEine Person, ein Thema, ein Konzert. Das Spotlight geht in die Tiefe und wirft ein Schlaglicht auf Musik und Musikschaffende aus der nationalen und internationalen Jazzszene. Auf dem Programm stehen Portraits außergewöhnlicher Künstler*innen, Hintergrundgeschichten und ausgewählte Konzertaufnahmen. Abwechselnd tragen die Sender der ARD dazu bei - mit eigener Handschrift und eigenem Fokus."ARD Jazz. Spotlight" - Der Podcast in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/ard-jazz-spotlight/urn:ard:show:b066f113819c8c38/)________________________________________________________Mein Freund FlohWest-Berlin Ende der 80er Jahre: Zusammen mit zwei Freunden gründet der junge, charismatische Floh eine Band. Doch kurz vor dem Durchbruch lässt Floh seine Bandkollegen sitzen und verschwindet. Er verlässt Berlin, wo er sich von Nazis bedroht fühlt. Der wahre Grund wird erst sehr viel später klar. Philip Meinhold erzählt die Geschichte seines Jugendfreundes Floh Roth, einer Band, die groß hätte rauskommen können - und einer psychischen Erkrankung, die viel zu lange nicht erkannt worden ist."Mein Freund Floh" - der Podcast in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/mein-freund-floh/urn:ard:show:8132355cb0ac672d/)