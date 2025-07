Die Rheinmetall Aktie zeigt seit einigen Tagen einen interessanten Verlauf an einem kurzfristig wichtigen technischen Widerstand. Am Mittwoch wurde mit 1.871 Euro ein Tageshoch erreicht, am Donnerstag bei 1.864 Euro. Doch in beiden Fällen blieb ein klares Kaufsignal aus, das mit einem Ausbruch über die Zone bei 1.859/1.865 Euro zustande gekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...