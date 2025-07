Erstes Unternehmen weltweit, das zu 100 klimaneutralen E-Kraftstoff aus Luft und netzunabhängiger erneuerbarer Energie herstellt

Prometheus Fuels (Prometheus), ein Unternehmen, das kostengünstige CO2-neutrale Kraftstoffe aus direkter Luftabscheidung und erneuerbarer Elektrizität herstellt, gab heute bekannt, dass es die kommerzielle Reife für sein proprietäres Produktionssystem für E-Kraftstoffe erreicht hat. Der Prototyp "Titan Forge Alpha" des Unternehmens hat einen vollwertigen Faraday-Reaktor mit 50 Zellen erfolgreich integriert und damit seine Kerntechnologie auf TRL 9 validiert, dem höchsten Maßstab für den Einsatz in der Praxis und die Systemreife.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250710601092/de/

Prometheus Fuels' Titan Forge Alpha prototype has successfully integrated a full-scale 50-cell Faraday Reactor validating its core technology at TRL 9, the highest benchmark for real-world deployment and system maturity. With this milestone, Prometheus becomes the only company capable of producing low-cost carbon-neutral e-Fuel using direct air capture (DAC) and intermittent renewable energy, fully off-grid.

Mit diesem Meilenstein wird Prometheus zum einzigen Unternehmen, das kostengünstigen, CO2-neutralen E-Kraftstoff mittels direkter Luftabscheidung (DAC) und intermittierender erneuerbarer Energien vollständig netzunabhängig herstellen kann. Das Unternehmen unterscheidet sich von anderen e-Fuel-Herstellern auch dadurch, dass es weder Subventionen noch Wasserstoff benötigt. Ihr Werk Titan Forge Alpha, die weltweit erste in Betrieb befindliche Anlage zur Herstellung von synthetischem Kraftstoff mittels DAC-Technologie, produziert bereits E-Methanol aus Luft und Sonnenenergie.

Als Nächstes: Titan Fuel Forge One, das erste kommerzielle Brennstoffproduktionssystem des Unternehmens. Es wird die bewährte Stack-Architektur verwenden und eine neue Ära der Produktion für Prometheus einläuten. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 11 Millionen Tonnen E-Kraftstoff für die Lieferung in den nächsten zehn Jahren vorverkauft, was die starke Nachfrage globaler Energieabnehmer und das große Vertrauen des Marktes in die Technologie des Unternehmens widerspiegelt.

Der Faraday-Reaktor, ein Kohlenwasserstoff-Elektrolyseur, der CO2 aus einem integrierten DAC-Turm direkt in Kraftstoff umwandelt, ist das Herzstück des Systems von Prometheus. Das System wurde für den Betrieb mit variablen Stromquellen entwickelt und eignet sich daher besonders für abgelegene, netzunabhängige Umgebungen mit reichlich Wind- und Sonnenenergie. Es ermöglicht eine kostengünstige, dezentrale Energieerzeugung auf globaler Ebene.

"Dieser Meilenstein markiert einen Wendepunkt, nicht nur für Prometheus, sondern für die Zukunft der Energie", erklärte Rob McGinnis, Gründer und CEO von Prometheus. "Wir haben ein integriertes DAC- und Kraftstoffsynthesesystem entwickelt und gebaut, das Kohlenstoff aus der Luft bindet, mit erneuerbarer Energie betrieben wird und E-Kraftstoffe produziert, die in großem Maßstab kostengünstiger sind als fossile Kraftstoffe. Es handelt sich um eine Innovation, die nicht nur einen Unterschied macht, sondern neue Maßstäbe setzt. Nach jahrelanger Entwicklung und Validierung sind wir nun bereit, zu skalieren und den weltweit steigenden Energiebedarf zu decken."

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen und der steigenden Anzahl von Rechenzentren wächst der Bedarf an zuverlässiger, sauberer Energie, die rund um die Uhr verfügbar ist. Solarenergie ist heute die kostengünstigste Energieform der Welt, jedoch wird ihr volles Potenzial durch Herausforderungen bei der Gewinnung, dem Transport und der Speicherung eingeschränkt. Batterien und Netzinfrastruktur können das Problem nicht vollständig lösen insbesondere in abgelegenen, schnell wachsenden oder schlecht vernetzten Regionen.

Die patentierte Technologie von Prometheus wandelt kostengünstige, reichlich vorhandene Sonnenenergie in CO2-neutralen Kraftstoff um, der als zuverlässige, abrufbare Grundlastenergie dient. Es kann unbegrenzt gespeichert, ohne neue Übertragungsleitungen überallhin geliefert und zur Stabilisierung von Stromnetzen, zur Stromversorgung von KI und Rechenzentren sowie zur Deckung des weltweiten Bedarfs an stabiler, kostengünstiger und sauberer Energie verwendet werden.

"Wir waren uns von Anfang an bewusst, dass wir fossile Brennstoffe in puncto Kosten übertreffen müssen, und genau das haben wir erreicht", fügte McGinnis hinzu. "Wir benötigen keine Subventionen, wir benötigen keinen Wasserstoff, wir benötigen kein biogenes CO2 aus Punktquellen und wir benötigen kein Stromnetz. Wir können die weltweit kostengünstigste Energie aus Sonnenenergie an den besten Standorten in flüssige Brennstoffe umwandeln, die den schnell wachsenden Bedarf an neuer Energie decken können. Wir sind bereit, zu skalieren, um die tatsächliche Nachfrage zu erfüllen."

Die Kerntechnologie des Unternehmens ist patentgeschützt und wurde zur Vorbereitung der vollständigen kommerziellen Einführung einer technischen Validierung durch Dritte unterzogen. Eine Demonstration des Prometheus-Kraftstoffs im 1968er Mustang Fastback des Unternehmens, dem "Promethean Stang", finden Sie unter: https://bit.ly/Promethean-Stang-Reveal. Weitere Informationen zu Prometheus finden Sie unter: https://prometheusfuels.com/.

Über Prometheus Fuels

Prometheus ist der weltweit führende Anbieter von CO2-neutralen Kraftstoffen, die aus direkter Luftabscheidung und erneuerbarer Elektrizität hergestellt werden, um KI-Rechenzentren, Fabriken, Schiffe, Fahrzeuge und Flugzeuge anzutreiben. Die patentierte Technologie des Unternehmens ermöglicht die Herstellung von Kraftstoffen zu Preisen fossiler Brennstoffe ohne Subventionen und revolutioniert damit die Energieerzeugung. Prometheus wurde für den netzunabhängigen Betrieb entwickelt und bietet eine skalierbare neue Energiequelle, die intermittierende erneuerbare Energie in zuverlässige, rund um die Uhr verfügbare Energie umwandelt, wo immer sie benötigt wird. Mit Unterstützung von namhaften Investoren wie Maersk, BMW, Y Combinator, Paul Graham, Jaan Tallinn, John und Patrick Collison, Garrett Camp und Tom Preston-Werner definiert Prometheus die Zukunft der Energie neu. Erfahren Sie mehr unter prometheusfuels.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250710601092/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Nickell Communications für Prometheus Fuels: prometheus@nickellcommunications.com