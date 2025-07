DJ MÄRKTE ASIEN/Meist kaum verändert - Hoffnung auf Stimuli beflügelt Börse Hongkong

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Freitag überwiegend seitwärts bewegt. Die jüngste Entwicklung im Zollstreit habe die Stimmung gedämpft, berichteten Händler. Am späten Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump Zölle von 35 Prozent auf Importe aus Kanada verhängt. Diese sollen allerdings nur für Produkte gelten, die nicht USMCA-konform sind, also nicht den Regularien des Handelsabkommens zwischen den USA, Mexiko und Kanada entsprechen. Nach einem ersten Schrecken beruhigten sich daher die Gemüter wieder, und die US-Börsen schlossen etwas fester.

Hoffnung auf weitere Wirtschaftsstimuli stützte die chinesischen Börsen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge empfehlen Berater der chinesischen Zentralbank, bis zu 1,5 Billionen Yuan an neuen Stimulierungsmaßnahmen bereitzustellen. In Shanghai schloss der Composite-Index nach zunächst deutlicheren Gewinnen kaum verändert. In Hongkong lag der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,3 Prozent im Plus.

Ein optimistischer Ausblick verhalf der Aktie des Biotech-Unternehmens Wuxi Apptec in Shanghai zu einem Anstieg um das Tageslimit von 10 Prozent. Teils kräftige Kurssprünge verzeichneten in Hongkong die Aktien chinesischer Broker wie Guolian Minsheng Securities (+14%), Guotai Haitong Securities (+3%) und Central China Securities (+41%). Marktteilnehmer verwiesen auf eine Sitzung der staatlichen Kommission (des Staatsrats) zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen am Vortag, die sich mit Entwicklungstrends und Strategien für Kryptowährungen und Stablecoins befasst habe.

In Tokio beendete der Nikkei-225-Index den Handel 0,2 Prozent niedriger bei 39.570 Punkten. Anleger hielten sich auch wegen der Ende des Monats anstehenden Wahl zum japanischen Oberhaus zurück, wie es hieß. Unter den Einzelwerten verbilligten sich Fast Retailing um 6,9 Prozent. Die Mutter der Bekleidungskette Uniqlo hatte im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verzeichnet.

Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag ging es mit dem Kospi in Seoul um 0,2 Prozent nach unten. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics gewann gegen die negative Tendenz 2,3 Prozent.

Knapp behauptet zeigte sich der australische Aktienmarkt. Der S&P/ASX-200 verlor 0,1 Prozent. Auf der Gewinnerseite fanden sich Fortescue (+2,8%) und BHP (+2,8%), die im Windschatten steigender Eisenerzpreise zulegten. Diese wiederum profitierten von den Spekulationen auf Stimuli für den chinesischen Immobiliensektor. Gebremst wurde der Index von einigen Banken-Schwergewichten: Commonwealth Bank fielen um 0,5, ANZ um 0,3 und Westpac um 0,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.580,10 -0,1% +4,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.569,68 -0,2% -0,2% 08:30 Kospi (Seoul) 3.175,77 -0,2% +32,4% 08:30 Schanghai-Comp. 3.510,18 +0,0% +4,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.347,50 +1,3% +19,1% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1690 -0,1 1,1703 1,1733 +13,2% EUR/JPY 171,68 0,3 171,16 171,58 +5,2% EUR/GBP 0,8631 0,1 0,8619 0,8617 +4,2% GBP/USD 1,3544 -0,3 1,3579 1,3617 +8,6% USD/JPY 146,86 0,4 146,25 146,24 -7,0% USD/KRW 1.375,07 0,2 1.371,79 1.372,00 -6,9% USD/CNY 7,1436 -0,1 7,1498 7,1512 -0,8% USD/CNH 7,1708 -0,1 7,1787 7,1794 -2,1% USD/HKD 7,8499 0,0 7,8495 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6583 -0,0 0,6585 0,6558 +5,6% NZD/USD 0,6017 -0,3 0,6033 0,6016 +7,2% BTC/USD 117.550,85 1,0 116.437,55 111.415,50 +17,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,03 66,57 +0,7% +0,46 -7,0% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -8,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.334,36 3.324,18 +0,3% +10,19 +26,2% Silber 31,92 31,68 +0,8% +0,24 +11,3% Platin 1.159,20 1.166,80 -0,7% -7,60 +31,7% Kupfer 5,59 5,55 +0,7% 0,04 +35,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

July 11, 2025

