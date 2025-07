Ein weiterer Schritt im laufenden Insolvenzverfahren der Manz AG ist getan: Der Insolvenzverwalter Martin Mucha und die ekvip automation GmbH aus Leipzig haben am 2. Juli 2025 einen Kaufvertrag zur Übernahme der Manz USA Inc. unterzeichnet. Die US-Tochtergesellschaft mit Sitz in North Kingstown wird damit Teil des auf Automatisierung spezialisierten Softwareunternehmens aus Sachsen. Der Vollzug des Verkaufs steht noch unter aufschiebenden Bedingungen, der Erlös fließt in die Insolvenzmasse der Manz AG. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Neue Perspektiven für Kunden ...

