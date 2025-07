Die Wall Street steht vor einer neuen Welle der Euphorie - wenn es nach der jüngsten Prognose von JPMorgan Chase geht. Die US-Großbank hat gestern in einer Studie prognostiziert, dass im zweiten Halbjahr 2025 bis zu 500 Milliarden Dollar frisches Kapital in den US-Aktienmarkt fließen konnte. Im Mittelpunkt der Prognose stehen Privatanleger - eine volatile, aber nicht zu unterschätzende Macht am Aktienmarkt. Laut JPMorgan könnten sie allein rund 360 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...