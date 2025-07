DJ Schnabel: Hürde für weitere EZB-Zinssenkung sehr hoch

DOW JONES--EZB-Direktorin Isabel Schnabel sieht keinen Grund für eine weitere Lockerung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Schnabel sagte in einem Interview mit Econostream Media: "Wir sind nun kurz davor, die vergangenen Inflationsschocks erfolgreich zu bewältigen, was eine gute Nachricht ist. Mittelfristig wird die Inflation voraussichtlich bei 2 Prozent liegen, und die Inflationserwartungen sind gut verankert. In Anbetracht dessen sind auch unsere Zinssätze in einer guten Position, und die Latte für eine weitere Zinssenkung liegt sehr hoch."

Schnabel, die als "geldpolitische Falkin" gilt, begründete ihre Einschätzung damit, dass sie erstens kein Risiko eines anhaltenden Unterschreitens von 2 Prozent Inflation sehe und zweitens die Wirtschaft robust sei. "Eine weitere Zinssenkung wäre nur dann angebracht, wenn wir Anzeichen für eine wesentliche Abweichung der Inflation von unserem mittelfristigen Ziel sehen würden. Und dafür sehe ich im Moment keine Anzeichen", sagte sie.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2025 03:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.