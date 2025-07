Berlin (ots) -Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) hat heute die Arbeitsunfall- und Berufskrankheitszahlen für 2024 veröffentlicht: Im Vergleich zum Vorjahr gab es am Bau und bei den baunahen Dienstleistungen weniger Arbeitsunfälle, jedoch wurden der BG BAU mehr Berufskrankheiten gemeldet. Auch die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ging im Vorjahresvergleich leicht nach oben.2024 gab es in der Bauwirtschaft und den baunahen Dienstleistungen 91.813 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Das sind 4.340 weniger als im Jahr 2023. Damit gingen die meldepflichtigen Arbeitsunfälle im Vorjahresvergleich um 4,5 Prozent zurück. Auch die Tausend-Personen-Quote (TPQ), die die relative Unfallhäufigkeit pro 1.000 Vollzeitbeschäftigte abbildet, sank: Sie liegt für 2024 bei 43,76 (2023: 44,55)."Der Rückgang der Unfallzahlen zeigt, dass Prävention wirkt und in den vergangenen Jahren viel erreicht wurde. Das darf uns aber nicht in Sicherheit wiegen. Im Branchenvergleich verunglücken in der Bauwirtschaft immer noch überdurchschnittlich viele Menschen", sagt Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU. "Noch immer enden viele Unfälle mit schweren oder sogar tödlichen Verletzungen. Das zeigt: Es reicht nicht, die Regeln zu kennen - sie müssen auf der Baustelle auch konsequent angewendet werden."Tödliche Arbeitsunfälle am Bau78 Menschen sind im vergangenen Jahr durch einen Arbeitsunfall am Bau ums Leben gekommen. Das sind zwei Tote mehr als 2023. Die Hauptursachen für tödlich verlaufende Arbeitsunfälle in der Bauwirtschaft sind Absturzunfälle (36 Prozent), herabfallende oder kippende Bauteile (26 Prozent) sowie Unfälle mit Baumaschinen (15 Prozent). Zusammen machen sie 77 Prozent aller tödlichen Arbeitsunfälle am Bau aus.Berufskrankheiten in der Bauwirtschaft steigenWährend die Arbeitsunfallzahlen seit Jahren kontinuierlich sinken, erreichen die BG BAU von Jahr zu Jahr mehr Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit. Auch 2024 verzeichnet sie im Vergleich zum Vorjahr erneut einen Anstieg: Insgesamt gingen 21.061 Verdachtsmeldungen ein, 1.403 mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg um 7,1 Prozent.Die im Jahr 2024 am häufigsten gemeldeten Berufskrankheiten sind Lärmschwerhörigkeit (4.946), Hautkrebs durch die ultraviolette Strahlung der Sonne (3.071), bandscheibenbedingte Wirbelsäulenerkrankungen (2.080), Verschleißerkrankungen des Kniegelenkes (1.748) und Lungenkrebs in Verbindung mit einer Asbeststaublungenerkrankung (1.313).Todesfälle durch BerufskrankheitenInsgesamt 366 Versicherte der BG BAU sind im vergangenen Jahr an den Folgen einer Berufskrankheit verstorben. Die häufigsten Berufskrankheiten mit Todesfolge sind ein durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des Perikards (2024: 119 Todesfälle), Asbestose mit Lungenkrebs (2024: 88 Todesfälle), Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankung der Pleura (2024: 49 Todesfälle)."Dass uns seit Jahren immer mehr Anzeigen auf eine beruflich bedingte Erkrankung erreichen, liegt unter anderem an der höheren Lebenserwartung, mit der auch das Erkrankungsrisiko steigt, und eine zunehmende Sensibilisierung in der Bevölkerung", erläutert Michael Kirsch. "Umso wichtiger ist uns, weiterhin aufzuklären, wie sich Berufskrankheiten verhindern lassen. Mit den richtigen Maßnahmen und der richtigen Einstellung können wir die Zahl der beruflich bedingten Erkrankungen am Bau nach unten bringen und vor allem viel Leid bei Betroffenen und Angehörigen vermeiden."Ausgaben für Rehabilitation und RentenDie BG BAU wendete im Jahr 2024 für Entschädigungsleistungen insgesamt rund 1,91 Milliarden Euro auf (2023: 1,87 Milliarden Euro). Das ist im Vorjahresvergleich ein Anstieg um 2,6 Prozent. Zu den Entschädigungsleistungen gehören unter anderem die Kosten für die medizinische Behandlung nach Arbeitsunfällen oder bei Berufskrankheiten, für die berufliche und soziale Rehabilitation sowie für Renten an Versicherte der BG BAU oder deren Hinterbliebene. Allein für Renten zahlte die BG BAU im Jahr 2024 rund 1,07 Milliarden Euro aus (2023: rund 1,04 Milliarden Euro). Für Rehabilitationsmaßnahmen hat die BG BAU 2024 rund 813 Millionen Euro ausgegeben, darunter Kosten von rund 249 Millionen Euro für die ambulante Heilbehandlung ihrer Versicherten (2023: rund 243 Millionen Euro) und rund 196 Millionen Euro für die stationäre Heilbehandlung und die häusliche Krankenpflege (2023: rund 199 Millionen Euro).Beitrags- und Vorschussfuß für Mitgliedsunternehmen abgesenkt"Gemeinsam mit unserer Selbstverwaltung, die aus Arbeitgeber- und Versichertenvertretern besteht, sorgen wir für einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit den Beiträgen unserer Mitgliedsunternehmen. Und das zahlt sich aus, denn der Vorstand der BG BAU konnte den Beitragsfuß für 2024 und den Vorschussfuß für 2025 absenken", sagt Michael Kirsch. Der Beitrags- beziehungsweise Vorschussfuß ist der Faktor der Beitragsberechnung, der von der Selbstverwaltung der BG BAU festgesetzt wird. Der Beitragsfuß liegt für 2024 bei 39,5 Cent je 100 Euro Arbeitsentgelt in der Gefahrklasse 1 (2023: 42 Cent). Zudem sinkt der Vorschussfuß für 2025 im Vorjahresvergleich. Er beträgt 39 Cent je 100 Euro Arbeitsentgelt in der Gefahrklasse 1 (Vorschussfuß 2024: 39,5 Cent).Weitere Informationen- Pressemappe zu den Jahreszahlen 2024 (http://www.bgbau.de/pressemappe-jahreszahlen-2024)Über die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 604.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 56.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. 