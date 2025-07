Salzburg/Maishofen (ots) -Tourismus-Erfolgsgeschichte: Gutschein für Urlaubsträume feiert Jubiläum1 Gutschein - 9 Urlaubswelten - 4 Länder - 2.500 Möglichkeiten! Seit nunmehr 10 Jahren bieten die Urlaubsspezialisten das ultimative Geschenk für Reisefreudige und Urlaubsreife, Seensüchtige und Weltenbummler, Genießer und Aktivurlauber: den Urlaubsgutschein. Der Hotelgutschein feiert heuer sein 10-jähriges Jubiläum - und damit eine heimische Tourismus-Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Egal ob Wanderschuhe oder Motorradstiefel, Bikedress oder Bademantel, Bauernhof oder 5-Stern Gourmethotel, geselliges Familienabenteuer oder einsamer Skitouren-Trip. Hier findet jeder Reisetyp seinen Urlaub nach Maß.1 Geschenk - 2.500 Möglichkeiten: Der Gutschein ist in Mitgliedsbetrieben in insgesamt vier Ländern einlösbar - Österreich, Italien, Slowenien & Deutschland. Dabei spannt sich die Themenvielfalt über 9 Urlaubswelten. Schenke Hüttengaudi statt Hamsterrad, Gipfelglück statt Generalversammlung, Bikeabenteuer statt Bürokram, Familytime statt Fernsehcouch, Spa-Auszeit statt Staubwischen - das perfekte Geschenk ist im Handumdrehen in nur drei Schritten online individuell gestaltet - und direkt ausgedruckt. Individuelles Urlaubsglück schenken und Fernweh stillen war noch nie einfacher.Nomen est Omen bei den Urlaubsspezialisten. Denn jeder Gastgeber ist Mitglied einer Angebotsgruppe und damit Experte auf seinem Gebiet - ob Wanderhotels, Mountain Bike Holidays, Roadbike Holidays, family austria hotels & appartements, Abenteuer Fischwasser, Urlaub am Bauernhof, Cross Country Ski Holidays, MoHo - Motorrad Hotels oder Health & Spa Premium Hotels. Hier ist die Expertise zuhause. "Die Vielfalt der Urlaubsspezialisten ist sensationell und extrem cool," bringt es Obmann Gerald Moore auf den Punkt, "Vom kleinen familiären Bauernhof bis zum exklusiven 5-Stern-Spahotel ist für jeden etwas dabei. Darin liegt die Stärke des Netzwerks - geballte Kompetenz trifft auf gelebte Leidenschaft. Egal, für welche Urlaubsart Ihr Herz schlägt - hier finden Sie das passende Spezialisten-Hotel."10 Jahre Urlaubsspezialisten-Gutschein. Die Urlaubsspezialisten haben sich bereits vor mehr als 20 Jahren zusammengeschlossen - mit dem Ziel, themenspezifische Urlaubsangebote zu bündeln, effektiv zu vermarkten und damit Synergien aus Tourismus- & Wirtschaftskooperationen zu schaffen. Im Frühjahr 2015 brachte die Vereinigung gemeinsam mit dem INCERT eTourismus ein digitales Gutscheinportalsystem für die neun Angebotsgruppen auf Schiene - die Geburtsstunde des kleinen Wunsch-Erfüllers. Der Urlaubsspezialisten-Gutschein ging auf den Einzelportalen der neun Gruppen und auf urlaubsspezialisten.com online. Die Idee dahinter war & ist so simpel wie genial: Man verschenkt einen Gutschein, und der Beschenkte wählt aus mehr als 2.500 qualitativ hochwertigen Mitgliedsbetrieben mit spannenden Spezialisierungen aus - und verbringt seinen Traumurlaub, wie & wo er wirklich will.Urlaubsgutschein in 3 Schritten Jetzt Gutschein gestalten (https://www.urlaubsspezialisten.com/gutschein/)Pressekontakt:Verband der UrlaubsspezialistenMag. Gerald MooreTelefon: +43.6542.8048060E-Mail. office@urlaubsspezialisten.comWebsite: www.urlaubsspezialisten.comOriginal-Content von: Verband der Urlaubsspezialisten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180321/6074542