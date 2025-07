Berlin (ots) -- 110 Freizeit- und Erlebnisparks im Vergleich- Testberichte.de hat 1,3 Millionen Online-Bewertungen ausgewertet- Schlusslichter: Familienpark Westerheim, Familienpark Herne und KrodolandWie beliebt sind Deutschlands Freizeitparks? Das Vergleichsportal Testberichte.de hat 1,3 Millionen Online-Bewertungen zu 110 Freizeit- und Erlebnisparks ausgewertet und veröffentlicht nach 2019 zum zweiten Mal Deutschlands umfangreichstes Freizeitpark-Ranking (https://www.testberichte.de/tb/freizeitpark-ranking-2025.html).Top 3: Irrland (Kevelaer), Europa-Park (Rust) und Tripsdrill (Cleebronn)Das Irrland in Kevelaer (NRW) führt das Ranking an, als einziger Freizeitpark mit 4,8 Sternen (von möglichen 5). Gelobt werden die immense Vielfalt an Spielmöglichkeiten, Rutschen und Wasserlandschaften sowie die liebevolle Gestaltung und das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis. Grillplätze, Tiere zum Streicheln und der saubere Gesamteindruck machen laut Rezensionen den Park zum idealen Tagesausflug für Familien mit Kindern bis 12 Jahren - und das, obwohl auf dem Gelände kein einziges Fahrgeschäft zu finden ist. Ganz anders als beim Europa-Park in Rust (Baden-Württemberg), der nicht zuletzt wegen seiner spektakulären Achterbahnen mit 4,7 Sternen auf Rang 2 liegt. Die Bewertungen heben außerdem die beeindruckende Detailverliebtheit der Themenwelten und die professionelle Organisation hervor - für viele Besucher ist der Europa-Park der beste der großen Freizeitparks. Den dritten Rang belegt Tripsdrill in Cleebronn (ebenfalls 4,7 Sterne und in Baden-Württemberg). Er punktet laut Bewertungen mit einer liebevoll nostalgischen Atmosphäre, kurzen Wartezeiten und dem angrenzenden Wildpark. Viele loben die gelungene Verbindung aus Naturerlebnis und Achterbahn-Fahrspaß und halten den Park für "unterschätzt".Die Flop 3: Familienpark Westerheim, Familienpark Herne und Krodoland (Bad Harzburg)Der Familienpark Westerheim liegt mit 3,4 Sternen auf dem letzten Platz im Ranking. Etliche Besucher berichten von kaputten Attraktionen, unhygienischen Sanitäranlagen und einem verwahrlosten Gesamteindruck - dafür sei der Eintrittspreis zu hoch. Vorletzter ist der Familienpark Herne (3,5 Sterne), hier bemängeln Gäste veraltete Spielgeräte und die mangelnde Pflege des Geländes. Beim Drittletzten, dem Krodoland in Bad Harzburg (3,6 Sterne), wird zwar der freundliche Betreiber gelobt, aber insgesamt sei die Anlage in die Jahre gekommen.Überdurchschnittlich: Freizeitparks ab 4,4 SternenInsgesamt sind die Besucher mit den Freizeitparks in Deutschland zufrieden. Auch die am schlechtesten bewerteten Einrichtungen erhalten von den meisten Besuchern eine Fünf-Sterne-Bewertung. Den Unterschied macht der Anteil der Ein-Sterne-Bewertungen - je mehr, desto weiter hinten landet ein Freizeitpark im Ranking. Die durchschnittliche Bewertung aller Freizeitparks liegt bei 4,37 Sternen. Das bedeutet, dass die Einrichtungen ab 4,4 Sternen von den Gästen als überdurchschnittlich gut angesehen werden.So haben wir ausgewertetUntersucht wurden dauerhaft angelegte Freizeit- und Erlebnisparks für Kinder oder Erwachsene, zu deren wesentlichen Elementen eine Vielzahl an Attraktionen wie Fahrgeschäfte oder Abenteuer-Spielgeräte bzw. Angebote für körperliche Aktivitäten oder Interaktionen gehören. Einrichtungen, die ihrem Charakter nach hauptsächlich Zoos oder Ausstellungen oder im Wesentlichen Schwimmbäder bzw. Wellnessoasen sind, wurden nicht berücksichtigt. Bei Mischformen wurde in Zweifelsfällen von einem Freizeitpark ausgegangen.Grundlage der Auswertungen waren alle verfügbaren Google-Rezensionen (Minimum: 100 Bewertungen). Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser. Wurden zwei Google-Einträge zur selben Einrichtung gefunden, wurde der Eintrag mit mehr Bewertungen berücksichtigt.Quellen: Google-Rezensionen (https://www.google.com/maps/search/freizeitparks/deutschland/) und die Internetseiten der Betreiber. Stichtag der Datenerhebung: 30.06.2025.Umgang mit Fehlern im RankingWenn wir einen Freizeitpark übersehen oder einen anderen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir werden das Ranking dann anpassen.Das Freizeitpark-Ranking 2025Wo ist der beste Freizeit- und Erlebnispark? Und wo spart man sich besser das Eintrittsgeld? Hier geht es zum gesamten Ranking: www.testberichte.de/link/freizeitparks2025 (https://www.testberichte.de/link/freizeitparks2025)Über Testberichte.deTestberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Vergleichsportal für informierte Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte vergleichbar, indem es Testergebnisse aus 500 deutschsprachigen Magazinen, Meinungen aus Online-Rezensionen und technische Daten aufbereitet und in leicht verständlicher Form zur Verfügung stellt - mithilfe von Durchschnittsnoten, Bestenlisten und Rankings. Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto GmbH betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 60 Menschen.