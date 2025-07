Frankfurt am Main (ots) -Die KfW und der DBS intensivieren und verlängern ihre Partnerschaft - KfW wird Hauptsponsorin der deutschen Para-Leichtathletik-NationalmannschaftDie KfW und der Deutsche Behindertensportverband e.V. (DBS) bauen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit aus: Die KfW verlängert ihre seit 2021 bestehende Partnerschaft mit dem DBS. Zudem engagiert sie sich in diesem und im kommenden Jahr als Hauptsponsorin der deutschen Para-Leichtathletik-Nationalmannschaft.Die Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt für die Förderung des paralympischen Sports in Deutschland. Sie erhöht die Sichtbarkeit der Para-Leichtathletik, stärkt die Strukturen und eröffnet neue Perspektiven. Die Zusammenarbeit soll sportliche Erfolge ermöglichen und gesellschaftliche Impulse setzen - für mehr Anerkennung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung.Mit ihrem Engagement als neue Hauptsponsorin setzt die KfW ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion und die Stärkung des Parasports in Deutschland. Durch die finanzielle Unterstützung der KfW kann der DBS zentrale Trainings- und Vorbereitungsmaßnahmen realisieren und für eine größere öffentliche Wahrnehmung der Athletinnen und Athleten sorgen."Die KfW steht für nachhaltige Entwicklung und Förderung von Vielfalt und Chancengerechtigkeit - Werte, die hervorragend zu unserem Verband und unseren Athletinnen und Athleten passen", betont DBS-Generalsekretär Stefan Kiefer. "Die Fortsetzung und Vertiefung unserer Zusammenarbeit ist ein großer Gewinn für den Para Sport. Mit der KfW an unserer Seite können wir die Rahmenbedingungen für unsere Athletinnen und Athleten weiter verbessern und gleichzeitig wichtige gesellschaftliche Impulse setzen."Auch die KfW freut sich über den nächsten Schritt in der Partnerschaft: "Inklusion hat bei der KfW einen hohen Stellenwert", sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW. "Unser Bestreben ist es, dass alle Menschen, unabhängig von ihren individuellen Merkmalen und Fähigkeiten, die gleichen Chancen und Möglichkeiten erhalten. Die Athletinnen und Athleten der Para-Leichtathletik-Nationalmannschaft stehen für außergewöhnliche Leistungen, Mut und Inspiration. Wir sind stolz, sie auf ihrem Weg begleiten zu dürfen."Bereits im vergangenen Jahr haben sich beide Partner gemeinsam für das Gelingen von Inklusion und Chancengerechtigkeit eingesetzt. Unter dem Motto "Inklusion fördern - Zukunft gestalten" setzten KfW und DSB eine bundesweite Kampagne um, die auf die Bedeutung von Inklusion in Sport und Beruf aufmerksam machte.Mehr Informationen unter Inklusion | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Karriere/Inklusion/?redirect=391744) und Bildarchiv | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/).Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKonzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Sybille Bauernfeind,Tel. +49 69 7431 2038E-Mail: sybille.bauernfeind@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41193/6074582