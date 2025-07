Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit datenseitigen Impulsen ist heute nicht zu rechnen, denn es stehen keine wichtigen Veröffentlichungen auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Mit Blick auf den Zollstreit der USA mit der EU lasse eine offizielle Einigung weiter auf sich warten, allerdings habe Trump der EU mit pauschalen Zöllen in Höhe von 15 oder 20% gedroht. Damit dürfte die Unsicherheit wieder steigen, denn Zollhoffnungen seien zuletzt auch für den DAX-Anstieg verantwortlich gemacht worden. Am Rentenmarkt sei die Erholung ins Stocken geraten, während sich die Konsolidierung des Euros gegenüber dem US-Dollar fortsetze. ...

