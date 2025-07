© Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Die Citigroup hat am Freitag eine neue Prognose für den MSCI All Country World Index Local vorgelegt und rechnet mit einer moderaten Aufwärtsbewegung der globalen Aktienmärkte. Das neue Ziel liegt bei 1.150 Punkten bis zur Jahresmitte 2026. Gegenüber dem letzten Schlussstand von 1.100 Punkten entspricht das einem erwarteten Anstieg von etwa 5 Prozent. Die Analysten der US-Investmentbank erwarten bis zum Jahresende eine Seitwärtsbewegung an den Märkten, sehen jedoch "bedeutende" Kursgewinne in der ersten Hälfte des kommenden Jahres. In ihrer Mitteilung betonte die Citigroup: "Unsere Ziele implizieren mittelfristig das größte Aufwärtspotenzial in Japan und Europa." Mit dieser Prognose …