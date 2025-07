Hamburg (ots) -Sie kennt sich aus mit Action, Abenteuer und Kinderunterhaltung - jetzt bringt sie ihre Energie auf die große Familienfestival-Bühne: Jessica "Jess" Schöne moderiert dieses Jahr GEOLINO LIVE. Am 31. August führt die beliebte TV-Moderatorin durch das kunterbunte Programm auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin.Unter dem Motto "Gute Musik für eine bessere Welt" feiert GEOLINO gemeinsam mit dem RTL Audio Center Berlin, 105'5 Spreeradio und UNICEF die Kinderrechte - mit jeder Menge Live-Musik, Spaß und Mitmachaktionen für Groß und Klein. Im Mittelpunkt der Bühnenshow stehen hochkarätige Acts wie "DEINE FREUNDE", "Dizzy Disco", die "Honigkuchenpferde" und "Nilsen", die mit mitreißenden Beats für ausgelassene Stimmung sorgen. Kreativstationen, Walking Acts und Mitmachaktionen runden das Familienevent ab.Jessica Schöne: "GEOLINO LIVE verbindet für mich alles, was ich mag: Spaß, tolle Menschen, Haltung und richtig gute Musik. Dieses Jahr als Moderatorin mit dabei zu sein, freut mich daher sehr und ich kann's kaum erwarten, mit all den Familien in der Wuhlheide einen richtig starken Festivaltag zu feiern. Kommt unbedingt alle vorbei. Ich freue mich, euch kennenzulernen!"Tickets zum Preis von 39 Euro gibt es unter www.geolino.de/live. Familientickets sind ab einer Anzahl von drei Personen für 34 Euro erhältlich.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Victoria Körner | Communication Managerin Multichannel, Kids & CP | T: +49 0221 456-51013 | victoria.koerner@rtl.deOriginal-Content von: GEOlino, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113897/6074628