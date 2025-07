EQS-Ad-hoc: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme

FORTEC Elektronik AG: Akquisition im Segment Datenvisualisierung Die FORTEC Elektronik AG gibt die Übernahme der Nottrot B.V., einem Hersteller für Monitore für den maritimen, militärischen und industriellen Einsatz mit Sitz in den Niederlanden, bekannt. Mit diesem Schritt stärkt FORTEC seine strategische Marktposition im mitteleuropäischen Raum, ermöglicht den Eintritt in den maritimen Markt im Segment Datenvisualisierung und erweitert zugleich die technologische Basis und die vertikale Wertschöpfung in zukunftsrelevanten Applikationen. Der Kaufpreis liegt im einstelligen Millionenbereich und wird aus bestehenden liquiden Mitteln finanziert. Der Kaufvertrag wurde heute unterschrieben. Die 2000 gegründete Nottrot B.V. mit Sitz in Oosterhout, North-Brabant, beschäftigt derzeit rund 8 Mitarbeitende. Im vergangenen Geschäftsjahr (01.01. - 31.12.2024) erwirtschaftete die Gesellschaft einen Umsatz von rund 3,2 Mio. EUR und ein operatives Ergebnis (EBIT) von rund 0,8 Mio. EUR. Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.



