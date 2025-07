Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.07.2025 Kursziel: 20,00 EUR (zuvor: 22,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

FORTEC Elektronik hat gestern vorläufige Konzernumsätze zum Geschäftsjahr 2024/2025 gemeldet und eine Gewinnwarnung ausgesprochen, die stärker ausfiel als von uns antizipiert (vgl. Comment vom 28. Mai 2025).



Erlösniveau kratzt an der Zielbandbreite: Nach vorläufigen Zahlen erzielte FORTEC im abgelaufenen Geschäftsjahr (endete zum 30.06.) Erlöse i.H.v. 79,5 Mio. EUR, womit das untere Ende der Guidance (80,0 bis 95,0 Mio. EUR) sowie unsere Prognose (80,3 Mio.EUR) annähernd erreicht wurden. Nichtsdestotrotz deutet das schwache Erlösvolumen von 21,6 Mio. EUR in Q4 (-12,2% yoy; -3,3% qoq) daraufhin hin, dass Vorzieheffekte im Zuge der Handelskonflikte ausgeblieben sind und sich diese vielmehr als andauernde Belastung insbesondere für das US-Geschäft erweisen, wo das Unternehmen eine verstärkte und spürbare Zurückhaltung auf Kundenseite ausmacht. Darüber hinaus sorgen die nach wie vor herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland insbesondere im Segment Datenvisualisierung für eine weiter schwache Investitionsdynamik. Angaben zum Auftragsbestand, der sich per Ende April mit ca. 55 Mio. EUR etwas verbessert zeigte (31.03.: 52,1 Mio. EUR), wurden bislang nicht gemacht.



EBIT-Guidance gesenkt: Ergebnisseitig belasteten laut FORTEC höhere Kosten durch die erratische Zollpolitik der USA sowie der Rückgang des besonders margenstarken Projektgeschäfts die Profitabilität, sodass der Vorstand die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024/2025 signifikant auf ein Konzern-EBIT zwischen 1,0 und 2,0 Mio. EUR(zuvor: 4,0 bis 6,0 Mio. EUR) zurücknahm. Wir hatten die bisherigen Zielbandbreite in unseren letzten Comments bereits als zu ambitioniert eingeschätzt und uns mit einem prognostizierten EBIT i.H.v. 3,3 Mio. EUR deutlich unterhalb der Guidance positioniert. Die nochmals spürbar nach unten angepasste Prognose des Unternehmens stellt - auch vor dem Hintergrund des ursprünglichen EBIT-Ziels 2024/2025 i.H.v. 6,0 bis 8,0 Mio. EUR - dennoch eine herbe Enttäuschung dar. So dürfte FORTEC im abgeschlossenen Q4 24/25 bestenfalls ein EBIT von rund 0,5 Mio. EUR bzw. eine EBIT-Marge von 2,5% erzielt haben, nachdem im unmittelbaren Vorquartal bei einem vergleichbaren Umsatzniveau noch ein Ergebnis von 1,3 Mio. EUR (Marge: 5,7%) zu Buche stand. Allerdings dürften neben der operativen Schwächephase auch anteilige Einmalkosten für den erfolgreichen Livegang zum 1. Juli eines neuen ERP-Systems bei FORTEC Power in Riedstadt die Erträge geschmälert haben. Die vorläufigen Ergebniszahlen zum Geschäftsjahr 2024/2025 werden voraussichtlich Ende August veröffentlicht. Im selben Zeitraum wird die CEO Sandra Maile FORTEC auf unseren 14. Hamburger Investorentagen präsentieren.



Margenprognosen wiederholt reduziert: Angesichts des erneuten Rückschlags fehlt uns gegenwärtig nach wie vor die Überzeugung, dass FORTEC das avisierte 2030er-Ziel (Umsatz: 120-130 Mio. EUR; EBIT-Marge: >10%) erreichen kann. Bezüglich der Top Line hatte der Vorstand selbst auf die Notwendigkeit von M&A-Maßnahmen hingewiesen,die auf Basis der starken Bilanz mit Net Cash-Situation u.E. jederzeit möglich sind. In unserem Bewertungsmodell haben wir jedoch keine potentiellen Zukäufe abgebildet,sondern viel mehr die Erwartungen an eine Margenerholung weiter zurückgeschraubt.



Fazit: Wir erachten FORTEC noch immer als fundamental gut aufgestellt, was sich in einer Bewertung unter Buchwert nicht widerspiegelt. Ohne nennenswerte Neuaufträge oder anorganische Wachstumsimpulse dürfte die Kursschwäche der Aktie aberzunächst weiter Bestand haben. Wir bestätigen das Anlageurteil mit einem reduzierten Kursziel von 20,00 EUR (zuvor: 22,00 EUR).







