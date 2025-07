Original-Research: FORTEC ELEKTRONIK AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu FORTEC ELEKTRONIK AG Unternehmen: FORTEC ELEKTRONIK AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.07.2025 Kursziel: 20,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

FORTEC vollzieht kleine aber feine Akquisition im Segment Datenvisualisierung



FORTEC Elektronik hat jüngst die Akquisition eines niederländischen Spezialanbieters von Monitoren für den maritimen, militärischen und industriellen Einsatz gemeldet.



Nischenplayer mit starker Profitabilität: Die 2000 gegründete Nottrot B.V. ist auf die Herstellung von Monitoren und Touchscreens für anspruchsvolle Anwendungen im Offshore-, Industrie- und Schifffahrtssektor spezialisiert, die extremen Temperaturen, Vibrationen und externen Störungen standhalten. Die Entwicklung, das Design und die Produktion der Geräte erfolgen in-house in Oosterhout. Typisch für alle Monitore ist die Verwendung von Antireflexionsglas, Metallgehäusen und High-End-Technologie, um höchsten Ansprüchen der Kunden an Qualität, Robustheit und Langlebigkeit gerecht zu werden. Das Unternehmen beschäftigt aktuell acht Mitarbeiter und erzielte im letzten GJ 2024 einen Umsatz von rund 3,2 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von rund 0,8 Mio. EUR (Marge: 25,0%). Der Kaufpreis für die 100%-Übernahme der Nottrot rangiert 'im einstelligen Millionenbereich' und wird aus bestehenden liquiden Mitteln finanziert, die sich zum letzten Bilanzstichtag (31.03.2025) auf rund 20,8 Mio. EUR beliefen. Angesichts der hohen Profitabilität des Targets taxieren wir den Kaufpreis auf den oberen Bereich der genannten Bandbreite (MONe: 8-9 Mio. EUR).



Strategische Rationale: Der im Zuge einer Nachfolgeregelung getätigte Deal stärkt die Marktpositionierung von FORTEC in Mitteleuropa und ermöglicht den Eintritt in den maritimen Markt im Segment Datenvisualisierung (Umsatz 2024: 56,7 Mio. EUR). Zugleich wird laut Vorstand das technologische Know-how und die vertikale Wertschöpfung in zukunftsrelevanten Applikationen wie dem Defence-Bereich erweitert. Die Attraktivität dieser Marktnischen zeigt sich u.E. nicht zuletzt darin, dass Nottrot mit einem Bruchteil des Umsatzes ein Margenniveau signifikant oberhalb des Segments Datenvisualisierung (EBIT-Marge 2023/2024: 6,3%) erzielt. Gepaart mit der bestehenden Beteiligung imSegment Stromversorgungen in den Niederlanden plant FORTEC eine gezielte strategische Weiterentwicklung des Portfolios und avisiert durch gemeinsame Kundenprojekte und Prozessoptimierungen signifikante Synergieeffekte in den nächsten zwei bis drei Jahren.



Prognosen überarbeitet: Wir haben den Zukauf in unser Bewertungsmodell eingepflegt, erwarten darüber hinaus kurzfristig aber noch keine Trendwende hinsichtlich der der zeitschwächelnden operativen Geschäftsentwicklung von FORTEC. Vielmehr verdeutlichen die vorgestern vorgelegten Zahlen des Closest Peers DATA Modul den branchenweit vorherrschenden Gegenwind. So führen gemäß DATA Modul 'die weiterhin angespannte gesamtwirtschaftliche Lage, anhaltender Wettbewerbsdruck aus Asien sowie erhebliche Währungsbelastungen' in Q2 (entspricht FORTECs Q4 24/25) zu einem spürbaren EBIT-Rückgang auf -0,4 Mio. EUR (Vj.: 1,5 Mio. EUR). Vor diesem Hintergrund erwarten wir auch bei FORTEC nach wie vor keinen positiven Ergebnisbeitrag aus Q4 und somit bestenfalls einen Zieleinlauf in der Mitte der jüngst angepassten EBIT-Guidance von 1,0 bis 2,0 Mio. EUR (EBIT 9M 2024/2025: 1,4 Mio. EUR).



Fazit: Mit Nottrot gelingt FORTEC ein strategisch überzeugender Zukauf mit viel Potenzial, der zwar klein ausfällt, sich aber unmittelbar positiv im operativen Zahlenwerk niederschlagen sollte. Die allgemeine Marktschwäche und das schwache Q4 24/25 sehen wir dagegen über Gebühr im Kurs reflektiert. Das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 20,00 EUR werden bestätigt.







