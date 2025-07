FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sixt von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anstehenden Zahlen dürften belegen, dass das richtungsweisende Sommerquartal des Autovermieters im Rahmen der Unternehmenserwartungen verlaufen sei, schrieb Dirk Schlamp in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht von einer soliden operativen Entwicklung sowie einer robusten Nachfrage aus. Umsatzsseitig werde wohl der schwache US-Dollar belasten, ergebnisseitig aber der Wegfall der Restwertabschreibungen im Vergleich zum Vorjahr positiv wirken./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 09:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

© 2025 dpa-AFX-Analyser