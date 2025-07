Berlin (ots) -Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände feiert am 12. Juli 2025 ihren 75. Geburtstag. Am 12. Juli 1950 votierte die Hauptversammlung des Deutschen Apothekertages in Berlin dafür, die "Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen Deutscher Apotheker" - so ihr damaliger Name - zu gründen. Zu den in Westdeutschland und Westberlin ansässigen Kammern und Verbänden kamen im Zuge der Wiedervereinigung im Jahr 1990 auch die ostdeutschen Apothekerinnen und Apotheker hinzu. Im Jahr 2002 zog die Geschäftsstelle der ABDA von Eschborn nach Berlin um, seit 2019 befindet sich das Deutsche Apothekerhaus an seinem heutigen Standort in der Nähe des Reichstags. Die ABDA hat heute 34 Mitglieder - je 17 Landesapothekerkammern und -verbände - und vertritt die berufspolitischen Interessen von rund 17.000 öffentlichen Apotheken und 70.000 approbierten Apothekerinnen und Apothekern in Deutschland."Die Gründung der ABDA vor 75 Jahren war ein historischer Moment, der die Weichen für eine gemeinsame Berufsvertretung der Apothekerinnen und Apotheker in Deutschland stellte", sagt ABDA-Präsident Thomas Preis: "Unsere Erinnerung und unser Dank gelten vor allem Dr. Hans Meyer, der nicht nur die Gründung der ABDA initiierte, sondern als ihr erster Hauptgeschäftsführer auch maßgeblich den späteren Erfolg gestaltete." Preis weiter: "Zum diesjährigen Jubiläum blickt die ABDA stolz auf Jahrzehnte engagierter und kompetenter Arbeit zurück. Die ABDA ist heute eine starke Gemeinschaft, die die Interessen der Apothekerschaft gegenüber Politik und Gesellschaft mit Leidenschaft und Fachwissen vertritt." Der 75. Geburtstag wird offiziell im Rahmen des Deutschen Apothekertages in Düsseldorf vom 16. bis 18. September 2025 gefeiert.Zur ABDA-Geschichte seit 1950 gehören neun Hauptgeschäftsführer und 13 Präsidentinnen und Präsidenten. Zu Ehren von Dr. Hans Meyer (1895-1977) wird seit 1971 die gleichnamige Ehrenmedaille der deutschen Apotheker für besondere Verdienste um den Apothekerstand verliehen. Das wissenschaftliche Arzneimittelinformationssystem ABDA-Datenbank wurde 1986 eingeführt. Seit 1998 findet einmal jährlich der Tag der Apotheke statt, den die ABDA ausruft, um die Bedeutung der Apotheken hervorzuheben.Mehr Informationen auf www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6074651