DJ Trump warnt vor möglichen pauschalen Zöllen von 15 bis 20 Prozent

Von Caitlin McCabe

DOW JONES--Die Basiszölle für den Handel mit den USA könnten bald steigen. US-Präsident Donald Trump erklärte in einem Interview, er plane, pauschale Zölle in Höhe von 15 bis 20 Prozent für die meisten Handelspartner zu erheben, denen noch keine Zollsätze mitgeteilt wurden. Das wäre höher als die derzeit geltenden 10 Prozent.

"Wir werden einfach sagen, dass alle übrigen Länder zahlen müssen, egal ob es 20 oder 15 Prozent sind. Das werden wir jetzt ausarbeiten", erklärte er in einem Interview mit NBC News. Trump sagte auch, er werde "in den nächsten Stunden" einen Brief an die Europäische Union schicken, um sie über den neuen Zollsatz zu informieren.

Das Interview fand statt kurz bevor Trump bekannt gab, dass er ab dem 1. August einen Zollsatz von 35 Prozent auf kanadische Importe erheben werde. Eine Ausnahmeregelung für Waren, die dem Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada entsprechen, würde weiterhin gelten, teilte das Weiße Haus mit.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2025 05:14 ET (09:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.