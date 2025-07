Der Precious Metals Top 25 Index notiert aktuell nur knapp unter seinem Allzeithoch. Denn die im Index vertretenen Unternehmen verdienen allesamt an der robusten Kursentwicklung bei Gold und Silber. Indes legt der Goldpreis auch aktuell wieder etwas zu. Am Vormittag kostete ein Feinunze 3.343 US-Dollar. Das waren 20 Dollar mehr als am Vortag.Ende April hatte Gold bei 3.500 Dollar einen Rekordwert erreicht. Seither bewegt sich der Preis in einer vergleichsweise engen Bandbreite. Zuvor hatten vor ...

