Duisburg/Berlin (ots) -Die Nominierten für den Kindernothilfe-Medienpreis 2025 stehen fest. Die Jury zeichnet drei hervorragende Beiträge aus, die Kinderarbeit, Krieg und Kinderprostitution beleuchten. Die Gewinnerinnen und Gewinner des "Story on Stage"-Preises berichten im Rahmen der Preisverleihung von der Geschichte hinter der Geschichte. Insgesamt steht ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung.Nominiert sind:- Michael Höft: "Die Wahrheit hinter dem Schokohasen. Kinderarbeit in der Kakaoindustrie?" (WDR)- Peter Münch: "Familie Abu Khater" und Thorsten Schmitz: "Familie Levy" (SZ)- Sophie Sommer: "Ich spüre noch seine Hände auf mir" (WAZ)Die Platzierung der Beiträge wird am Abend der Preisverleihung bekannt-gegeben.Mitglieder der Jury sind Jaafar Abdul-Karim, Journalist und TV-Moderator bei der Deutschen Welle, NDR Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz, Steffi Dobmeier, Mitglied der Stern-Chefredaktion, Journalist und Reporter Florian Gregorzyk, Andrea Kümpfbeck, Chefredakteurin der Augsburger Allgemeinen, Kindernothilfe-Vorstandsvorsitzende Katrin Weidemann sowie Natalia Wörner, Schauspielerin und Kindernothilfe-Botschafterin.Weitere Infos finden Sie unter: www.kindernothilfe.de/medienpreisAls eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe mehr als 2,2 Millionen Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 36 Ländern, um ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Seit 1999 verleiht die Kindernothilfe den Medienpreis für Kinderrechte.Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40844/6074786