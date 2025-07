Der US-amerikanische Pharma-Riese AbbVie baut sein Entwicklungsportfolio im Bereich der Onkologie weiter aus. Die Gesellschaft sichert sich die Rechte an einem hochinteressanten Wirkstoff von Ichnos Glenmark Innovation (IGI), einer Tochtergesellschaft des indischen Pharma-Unternehmens Glenmark mit Sitz in New York.Konkret reißt sich AbbVie die Rechte vom Prüfpräparat ISB 2001 in Nordamerika, Europa, Japan und China unter den Nagel. Die Gesellschaft zahlt 700 Millionen Dollar via Vorauszahlung, weitere ...

