© Foto: Dall-E

Memecoins erleben ein spektakuläres Comeback und übertreffen selbst Bitcoin, während der Kryptomarkt von einer neuen Welle spekulativer Euphorie erfasst wird.Während Bitcoin am Freitag erstmals die Marke von 118.000 US-Dollar übersteigt, verzeichnen Meme-Coins die stärksten Kursgewinne am gesamten Kryptomarkt. Anleger strömen in riskantere Token, und besonders DOGE, PENGU und PEPE legen zweistellig zu. PENGU schießt nach oben Besonders im Fokus steht PENGU, ein auf Solana basierender Token aus dem Pudgy Penguins-Ökosystem, der in den letzten 24 Stunden um rund 29 Prozent zulegte und aktuell bei 0,019 US-Dollar notiert. Damit führt PENGU die Liste der größten Gewinner unter den …