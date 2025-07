EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt 2,40 Euro Dividende - solide Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr Dividende von 2,40 EUR für das Geschäftsjahr 2024/25 beschlossen - Ausschüttungsquote bei 27,3%

Dividendenkontinuität: Hornbach zahlt damit ohne Unterbrechung oder Reduktion seit 38 Jahren Dividende

Alle Vorschläge der Verwaltung mehrheitlich angenommen

Vorstandsvorsitzender Albrecht Hornbach zieht positive Bilanz und sieht das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt Bornheim (Pfalz), Deutschland, 11. Juli 2025. Die Aktionärinnen und Aktionäre der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) haben heute auf der Hauptversammlung mit großer Mehrheit für die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR (Vorjahr: 2,40 EUR) gestimmt. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 27,3% sowie einer Dividendenrendite von 3,0% bezogen auf den XETRA-Schlusskurs vom 28. Februar 2025. HORNBACH setzt damit auf Kontinuität: Seit dem Börsengang der HORNBACH Holding im Jahr 1987 wurde bisher in jedem Jahr eine Dividende, mindestens auf Vorjahresniveau, an die Anteilseigner ausgeschüttet. Auch die weiteren Vorschläge der Verwaltung wurden mehrheitlich von der Hauptversammlung angenommen. Diese umfassten unter anderem die Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2025, das Flexibilität bei der Finanzierung sicherstellt. So kann HORNBACH auch kurzfristig Chancen am Markt ergreifen und das Unternehmen für die Zukunft ausrichten. Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, zog eine positive Bilanz der Unternehmensentwicklung im Geschäftsjahr 2024/25: "Wir haben trotz des schwachen Konsumumfeldes im Geschäftsjahr 2024/25 ein sehr erfreuliches Ergebnisplus erzielt. Auch das erste Quartal 2025/26 ist sehr erfolgreich verlaufen. Die Entwicklung insgesamt und das stetige Wachstum unserer Marktanteile bestätigen, dass wir mit unserer Dauertiefpreisstrategie, dem innovativen und attraktiven Sortiment und unserem hohen Serviceanspruch auf dem richtigen Weg sind." Die HORNBACH Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Konzern-Nettoumsatz von 6,2 Milliarden EUR (+0,6%) und einen Anstieg des bereinigten EBIT um 6,0% auf 270 Mio. EUR. Im ersten Quartal 2025/26 wuchs der Umsatz infolge günstiger Wetterbedingungen und einer höheren Kundenfrequenz um 5,7% auf 1.909,2 Mio. EUR. Das bereinigte EBIT verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10,4% auf 162 Mio. EUR. Auf der Hauptversammlung der HORNBACH Holding waren 76,5% des Grundkapitals repräsentiert. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie eine Aufzeichnung der Rede von Albrecht Hornbach sind auf der Webseite der HORNBACH Holding veröffentlicht: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/hauptversammlung/ .

Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 173 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2024/25 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2025) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeitende.



