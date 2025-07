Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Emissionsaktivität in den ersten drei Aprilwochen aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Marktvolatilität fast vollständig zum Erliegen kam, nutzten viele Unternehmen die Beruhigung des Sentiments in den zwei letzten Monaten, um teils aufgeschobene Platzierungsvorhaben in großem Stil umzusetzen, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...