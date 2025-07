An den Rohstoffmärkten ist aktuell einiges geboten. Besonders im Fokus stand in den vergangenen Tagen der Kupferpreis. Donald Trump hat Strafzölle auf Kupfer-Importe in die USA verkündet. Das hat den Kupferpreis nach oben getrieben. Thu Lan Nguyen, Leiterin der Rohstoffanalyse von der Commerzbank, ...