München (ots) -Die Gäste:Sigmar Gabriel (SPD, ehemaliger Außenminister und Parteivorsitzender)Claus Ruhe Madsen (CDU, Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein)Jürgen Becker (Kabarettist)Anna Mayr (Die Zeit)Michael Bröcker (Table.Briefings)Außenpolitische Herausforderungen und Neuausrichtung der SPDIm Studio der ehemalige Außenminister und Parteivorsitzende Sigmar Gabriel (SPD).Leichter Wirtschafstaufschwung in DeutschlandIm Gespräch der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein Claus Ruhe Madsen (CDU).Es kommentieren: Der Kabarettist Jürgen Becker, die Zeit-Journalistin Anna Mayr und der Chefredakteur von Table.Briefings Michael Bröcker."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.