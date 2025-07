Das war größerer Muntermacher, als der Kaffee selbst: Die USA erhöhen die Einfuhrzölle auf brasilianische Importe auf 50 Prozent. Damit wird nicht nur der Kaffee in den USA teurer.Von der Bohne bis zum dampfend heißen Getränk: Kaffee ist der der schwarze Treibstoff. Laut The Rio Times setzte das größte Exportland - Brasilien - in der Saison 2023/24 insgesamt rund?47,3 Millionen Säcke Kaffee ab - das entspricht historischen Bestmengen. Damit erwirtschaftete das Land rund 9,8 Milliarden US-Dollar. Und auch in diesem Jahr wird laut Prognosen die Ernte überdurchschnittlich gut ausfallen. Den jüngsten Feldaktualisierungen vom Juni 2025 zufolge wird Brasilien im Jahr 2025 voraussichtlich 55,7 …