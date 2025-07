DJ Volkswagen und China-Partner Saic schließen Werk in Nanjing

DOW JONES--Volkswagen (VW) schließt auch wegen des Wandels zur Elektromobilität ein komplettes Werk auf dem weltgrößten Automarkt China. Die Fertigung in dem Werk Nanjing ist bereits gestoppt worden, wie ein Sprecher von VW sagte. Das bisherige in der Fabrik gefertigte Volumen an Verbrennerfahrzeugen der Modelle Passat oder Skoda werde künftig an dem Standort Yizheng vom Band laufen. Das Werk in Nanjing wurde im Jahr 2008 gebaut und hatte eine Kapazität von etwa 360.000 Fahrzeugen pro Jahr.

Zuerst hatte das Handelsblatt über die Schließung berichtet. Der Zeitung zufolge sei die Lage des Standorts ein Nachteil gewesen sein. Die unmittelbare Nähe zum dicht besiedelten Stadtzentrum hätte etwa Umbauten erschwert. Eine Transformation zur E-Auto-Produktion wäre aufwendig und ineffizient gewesen, so die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen.

