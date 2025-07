Hiobsbotschaft für Capricor Therapeutics und seine Aktionäre: Der US-Gesundheitsbehörde FDA reichen die bisher eingereichten Daten zum Medikamentenkandidaten Deramiocel nicht aus. Die Aktie verliert vorbörslich rund 60% bis auf unter 5 US$ an Wert. Wie geht es jetzt weiter? Der Zulassungsantrag für Deramiocel zur Behandung von Kardiomyopathie im Zusammenhang mit der Duchenne-Muskeldystrophie hat in der bisherigen Ausführung keine Aussicht auf Erfolg. ...

