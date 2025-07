Die 100 weltweit besten zertifizierten Ethical Hacker und die strategische Bedeutung von Ethical Hacking für die moderne Cybersicherheit im Rampenlicht

TAMPA, Fla., July 11, 2025, Schöpfer der weltweit anerkannten Certified Ethical Hacker-Zertifizierung, hat seinen mit Spannung erwarteten CEH Hall of Fame 2025 Branchenberichtveröffentlicht, eine umfassende Analyse, die die weltweit erfolgreichsten ethischen Hacker und die transformative Kraft der CEH-Zertifizierung für Karrieren, Branchen und die nationale Sicherheit beleuchtet.

Dieser datengestützte Bericht bietet einen ungefilterten Einblick, wie CEH einzelne Karrieren verändert und die Fähigkeit der globalen Cybersicherheitsfachkräfte stärkt, der nächsten Generation digitaler Bedrohungen entgegenzuwirken. Um diese Dynamik zu erfassen, gliedert sich der CEH Hall of Fame 2025 Branchenbericht in vier Schlüsselbereiche: Karriereförderung, Branchenanerkennung, praktische Kompetenz und erworbene Fähigkeiten.

Die Mitglieder der CEH Hall of Fame wurden aus Kandidaten ausgewählt, die bei der CEH-Zertifizierungsprüfung mindestens 90 % der Punkte erreicht haben. Nach dieser ersten Bewertung wurden 460 Finalisten aus 93 Ländern ausgewählt und hinsichtlich ihrer Führungsqualitäten, ihres Beitrags zur Gesellschaft, ihres Engagements für die Gemeinschaft, ihrer Innovationskraft bei der Bekämpfung neuer Bedrohungen und ihrer klaren Karriereentwicklung weiter bewertet. Aus dieser elitären Gruppe wurden 100 Fachleute in die Hall of Fame aufgenommen, die die Spitze der ethischen Hacking-Exzellenz repräsentieren.

Auf der Grundlage der umfangreichen Erfahrungen und beruflichen Werdegänge der Finalisten und Preisträger der CEH Hall of Fame hebt der Bericht die konkreten Karrierevorteile und praktischen Fähigkeiten hervor, die durch das CEH-Programm erworben wurden.

"Die diesjährige Hall of Fame zeigt das außergewöhnliche Kaliber der Cybersicherheitsexperten, welche die Zukunft der globalen digitalen Verteidigung gestalten", sagte Jay Bavisi, Group President, EC-Council. "Diese neuen Mitglieder haben ethisches Hacking zu einer strategischen Disziplin erhoben, in der ihr Fachwissen nicht nur kritische Systeme schützt, sondern auch aktiv das Wachstum, die Widerstandsfähigkeit und das Vertrauen von Unternehmen fördert. Ihre Führungsrolle verdeutlicht, wie wichtig technische Exzellenz und Zukunftsorientierung heute sind, um sich in der digitalen Welt sicher zu bewegen."

Wichtige Erkenntnisse aus dem Branchenbericht "CEH Hall of Fame 2025":

100 % der Befragten gaben an, dass sie nach dem Erwerb der CEH-Zertifizierung mehr Respekt und Anerkennung am Arbeitsplatz erfahren haben.

100 % gaben an, dass sie die CEH-Zertifizierung ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen würden.

99 % bestätigten, dass CEH einen positiven Einfluss auf ihre Karriere hatte.

99 % fanden die virtuellen Labore entscheidend für die Entwicklung praktischer Hacking-Fähigkeiten.

97 % bestätigten die Wirksamkeit von CEH bei der Bekämpfung neuer Bedrohungen und Trends.

91 % sind der Meinung, dass CEH ihnen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Cybersicherheitszertifizierungen verschafft hat.

Bavisi schloss mit den Worten: "Der CEH Hall of Fame 2025 Branchenbericht spiegelt nicht nur die unglaublichen Leistungen dieser Fachleute wider, sondern signalisiert auch den wachsenden Einfluss ethischer Hacker auf die Gestaltung der Zukunft der Cybersicherheit. Indem diese Führungselite ihr Fachwissen kontinuierlich erweitert, setzt sie neue Standards für ihren Berufsstand und sorgt dafür, dass Unternehmen für den Erfolg in einer sich schnell wandelnden digitalen Welt gerüstet sind."

Mit Blick auf die Zukunft hat EC-Council seine zukunftsorientierte Vision durch die Einführung des Programms "Certified Ethical Hacker Powered with AI Capabilities" erweitert. Dieses Programm der nächsten Generation basiert auf dem Konzept "Lernen, Zertifizieren, Engagieren und Wettbewerbsfähigkeit" und umfasst immersive Labore, realitätsnahe Simulationen und maßgeschneiderte Karrierewege für mehr als 45 Cybersicherheitsberufe. So werden Fachkräfte optimal darauf vorbereitet, die komplexesten Bedrohungen von heute abzuwehren.

Erhalten Sie den vollständigen CEH Hall of Fame 2025 Branchenbericht

Erlangen Sie umfassende datengestützte Einblicke, wie ethisches Hacking das Karrierewachstum fördert und die globale Cyber-Resilienz stärkt. Verpassen Sie es nicht - lesen Sie jetzt den vollständigen Bericht!

Laden Sieden Bericht hier herunter.

Über EC-Council?

EC-Council ist der Entwickler des Certified Ethical Hacker (CEH)-Programms und führend im Bereich Cybersicherheitsausbildung. EC-Council wurde 2001 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cybersicherheitsexperten hochwertige Schulungen und Zertifizierungen anzubieten, um Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen. EC-Council bietet über 200 Zertifizierungen und Abschlüsse in verschiedenen Bereichen der Cybersicherheit an, darunter Forensik, Sicherheitsanalyse, Bedrohungsinformationen und Informationssicherheit.?

Als ISO/IEC 17024-akkreditierte Organisation hat EC-Council weltweit über 350.000 Fachleute zertifiziert, darunter Kunden aus Regierungsbehörden bis hin zu Fortune-100-Unternehmen. EC-Council ist der Goldstandard in der Cybersicherheitszertifizierung und genießt das Vertrauen des US-Verteidigungsministeriums, der Armee, der Marine, der Luftwaffe und führender globaler Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.eccouncil.org

Medienkontakt:

press@eccouncil.org

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0e465d44-e174-4a04-95c9-fe8aa6b45207