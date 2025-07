Noida, Indien (ots/PRNewswire) -HCLSoftware, ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen, gab heute die Einführung von HCL Domino 14.5 bekannt. HCL Domino 14.5 zielt speziell auf Regierungen und regulierte Organisationen ab, die sich um ihren Datenschutz sorgen. Es führt bedeutende Verbesserungen des Domino+-Portfolios für die Zusammenarbeit mit Behörden ein, einschließlich der Einführung von Domino IQ, einer KI-Erweiterung der Domino-Plattform, die den Datenschutz einer Organisation schützt und die Informationssicherheit gewährleistet.Die Nutzer der HCL Domino-Plattform nutzen leistungsstarke KI, um Aufgaben zu automatisieren, Daten zu analysieren und vieles mehr, indem sie die Modelle auswählen, die ihr Unternehmen oder vertrauenswürdige Quellen erstellt haben. Mit Compliance-Maßnahmen wie dem europäischen KI-Gesetz, das die Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz in der EU regeln soll, ermöglicht Domino IQ Unternehmen eine feinere Kontrolle über KI-Investitionen und macht sie zudem unabhängiger von ausländischen Cloud-basierten Diensten."In einem unsicheren geopolitischen Umfeld sind Regierungen und regulierte Organisationen, wie z. B. Privatbanken, zunehmend um ihre Datensouveränität und digitale Unabhängigkeit besorgt", sagt Richard Jefts, Executive Vice President und General Manager, HCLSoftware. "Die Bedeutung der Datensouveränität und der Vermeidung unnötiger Einflussnahme ausländischer Regierungen geht über SaaS-Lösungen und KI hinaus. Speziell für die Zusammenarbeit - die sensiblen Daten in E-Mails, Chats, Videoaufzeichnungen und Dokumenten - unterstützt HCLSoftware mit der Einführung von Domino+ 14.5 mehr als 200 Behörden beim Schutz ihrer sensiblen Daten.""Echte digitale Souveränität ist heute mehr denn je der Schlüssel zur digitalen Zukunft Europas. Deshalb sind wir bei IONOS stolz darauf, die souveräne Cloud-Infrastruktur für die souveränen Kollaborationslösungen von HCL bereitzustellen. Unsere Plattform ist leistungsfähig, sicher und vor allem frei von fremden Zugriffen. Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für verantwortungsvolle Innovation und digitale Selbstbestimmung, ein wichtiger Faktor für Unternehmen und Institutionen in regulierten Branchen mit besonders sensiblen Anforderungen", sagt Achim Weiss, CEO von IONOS, dem führenden europäischen Hosting-Anbieter und Trusted Cloud Enabler.Weitere wichtige Funktionen dieser Domino+-Einführung sind:- BSI-Zertifizierung für Informationssicherheit und Verwendung von Tools für das Management von Sicherheitsereignissen und -daten (Security Information and Event Management, SEIM).- Einhaltung des Europäischen Gesetzes zur Barrierefreiheit (European Accessibility Act, EAA) für webbasierte, geschäftliche Nutzererfahrungen.- Sofort einsatzbereite und erweiterte souveräne Chat- und Konferenzlösungen.Informationen zu HCLSoftwareHCLSoftware (http://www.hcl-software.com/?referrer=hcl-software.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Software-Innovationen und die Software-Abteilung von HCLTech. Wir entwickeln, vermarkten, verkaufen und unterstützen transformative Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Unternehmen sowie Industrie, intelligente Abläufe, umfassende Erfahrungen, Daten und Analysen sowie Cybersicherheit. Unser Einsatz für den Erfolg unserer Kundschaft und unsere Kernwerte Integrität, Integration, Wertschöpfung, Mitarbeiterorientierung sowie soziale Verantwortung treiben uns an, erstklassige Softwareprodukte zu liefern, mit denen Unternehmen ihre Ziele erreichen können. Mit einem reichen Erbe an Pioniergeist bedient HCLSoftware mehr als 20.000 Unternehmen, darunter die Mehrheit der Fortune 100 und fast die Hälfte der Fortune 500. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Nitin Shukla, Indiennitin-shukla@hcltech.comAnimesh Biswas, Indienanimesh.biswas@hcl.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2728676/HCLSoftware_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hclsoftware-bringt-sovereign-ai-fur-regierungen-und-regulierte-organisationen-auf-den-markt-die-sich-um-ihren-datenschutz-sorgen-302503266.htmlOriginal-Content von: HCLSoftware, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166861/6074990