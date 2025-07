Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der mit Spannung erwartete "Deadline-Day" im weltweiten Zollkonflikt wurde am Mittwoch zu einem Non-Event, nachdem Donald Trump die Frist für neue Einfuhrzölle in die USA vorzeitig auf den 1. August verlängert hatte, so die Deutsche Börse AG.Die neu angedachten Zölle, zum Beispiel für Brasilien und Kanada, hätten nicht mehr für große Unruhe gesorgt. "Die Märkte haben sich mittlerweile an Trumps Verhandlungstaktik gewöhnt und sehen seine Zollandrohungen inzwischen als Teil der Verhandlungspraxis", erkläre Raffaele Antacido von der ICF Bank. ...

