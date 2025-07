Wien (www.fondscheck.de) - Die im Zusammenschluss begriffenen Fondsgesellschaften BNP Paribas Asset Management und Axa Investment Managers haben zwei Schlüsselfunktionen für die Zeit besetzt, in der die Gesellschaften zusammengeführt werden sollen, so die Experten von "FONDS professionell".So werde Isabelle Scemama den Bereich alternative Anlagen leiten. Konkret würden die Bereiche Axa IM Alt und Prime sowie BNP Paribas REIM und BNP Paribas AM Private Assets darunter fallen. Sie habe bislang weltweit das Segment Axa IM Alt geleitet. Die vereinte Plattform verwalte ein Vermögen in Höhe von 300 Milliarden Euro in Immobilien, Infrastruktur sowie Private Debt und Private Equity. ...

