BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will an diesem Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch nach London reisen und dort auch einen deutsch-britischen Freundschaftsvertrag unterzeichnen. Damit sollen die guten und engen Beziehungen umfassend weiter vertieft werden, wie der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin mitteilte. Merz wird bei seinem Besuch in London vom britischen Premierminister Keir Starmer empfangen.

Der vorbereitete Freundschaftsvertrag soll am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden. Schwerpunkte sind demnach die Zusammenarbeit in der Außen- und Verteidigungspolitik und für mehr Wirtschaftswachstum sowie stärkere Kontakte zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Länder.

Nach der Unterzeichnung muss auch ein entsprechendes Vertragsgesetz in den Bundestag eingebracht werden, wie das Auswärtige Amt erläuterte. Parallel zum Vertrag solle auch ein Aktionsplan vorgestellt werden, in dem konkrete Projekte zur Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit vereinbart werden./sam/DP/men